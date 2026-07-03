Supresión del Visado Panameño para los dominicanos y dominicanas, oportuna decisión

La república dominicana se suma un escaño más en los países que podemos visitar sin visado por turismo o placer

Por la Dra. Carmen Herrera Medrano

Esto representa movilidad directa por 90 días hacia Panamá, ideal para conocer su cultura, gastronomía y hasta turismo médico que se ha puesto muy en boga.

Panamá reconoció que no persistían razones de seguridad o técnicas para mantener la restricción hacia la RD, además debemos reconocer que ambos países son miembros del El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)y de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia junto a Costa Rica y Ecuador, con esto se refuerza la integración regional.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 12 del 30 de junio del presente año y nos representa grandes bondades, iniciando por no tener que instrumentar un amplio expediente con arraigos económicos y morales, someterse a un extenso proceso burocrático por demás.

Se incrementará el comercio y las inversiones entre panameños y dominicanos, ahora bien, asesórense antes de viajar, tome en consideración los días que pretende pasar en Panamá pues ningún país quiere cargas económicas, y además siempre es recomendable viajar con su seguro de salud o seguro de viaje.

Es evidente que esta facilidad de ingreso promoverá el comercio e inversiones, es evidente que nuestro Pte., Luis Abinader se propuso esta conquista, además el país ha presentado ventajas competitivas como destino de inversión, principalmente en zonas francas y el turismo.

Se estima que sólo unos seis mil dominicanos residen en Panamá, lo que refleja que su inmigración está muy bien controlada, por lo que se recomienda que las personas que tengan planes de viaje tengan como propósito cumplir con las normas migratorias y así evitemos inmigración irregular, el respeto a las normas nos proporciona confianza y esto podría ser un paso de avance hacia la validación para aplicación de visados de trabajo y residencia per se.

Desde hace varios años estamos asistiendo distintas multinacionales en la aplicación de permisos de trabajo para sus expatriados, en la República de Panamá por lo que podemos aseverar que se trata de un proceso complejo, pero que en base a nuestra trayectoria en este y otros procesos hemos optimizado dichos procesos para hacerlo más directo y ágil, garantizando así resultados más eficientes para las partes.

Con la sobrepresión del visado de turismo para los dominicanos, van a expandirse los vínculos comerciales y laborales, pues mayores visitas de nuestros dominicanos van a motivar la exploración y estudios de factibilidad que se traducirán en el futuro en distintos intercambios laborales y comerciales como indicamos anteriormente, pero lo más importantes en este punto es que ambas naciones promuevan el respeto a las normas, y así evitemos patronos y colaboradores en conflictos con las normas.

¿Qué es el visado laboral para empleados extranjeros en Panamá?

El visado laboral en Panamá es un permiso legal que permite a ciudadanos extranjeros trabajar legalmente en el país. Este visado está directamente relacionado con el permiso de trabajo que debe gestionarse ante el Ministerio de Trabajo, y es un requisito esencial para contratar formalmente talento internacional dentro del marco legal panameño.

Este tipo de visado es tramitado generalmente por empresas que desean incorporar profesionales extranjeros a sus operaciones. Ya sea por su perfil especializado, experiencia o necesidades internas del negocio, estos trabajadores deben contar con una autorización legal para trabajar en Panamá.

Tipos de visado laboral más comunes en Panamá

Existen distintos regímenes para el trámite de visado laboral, dependiendo del origen del trabajador, su cargo y el tipo de empresa contratante. Algunos de los más frecuentes incluyen:

Personal dentro de la regla del 10%: Se permite contratar hasta un 10% de empleados extranjeros por empresa.

Visado para extranjeros profesionales: Aplicable a quienes hayan homologado su título universitario ante las autoridades panameñas.

Visados especiales por acuerdos internacionales: Como el visado bajo el Acuerdo Marrakesh o convenios con países específicos. Finalmente, para cada caso se aplican requisitos migratorios diferentes, por lo que resulta fundamental contar con asesoría profesional idónea.

Otros temas de relevancia en Panamá son las constituciones de sociedades comerciales, por ser entidades legales independientes, las cuales separan el patrimonio de los socios del riesgo empresarial y las constituciones de fundaciones de interés privado, por sus bondades, facilidades y garantías, esta última permite la protección de activos y planificación patrimonial.

A raíz de lo indicado valoramos esta supresión de visado hacia Panamá y de antemano auguramos grandes éxitos, lo que se traducirá en un valioso intercambio turístico, cultural y económico para ambas naciones. Que bendiga y proteja Latinoamérica y el mundo.

Dra. Carmen Herrera Medrano

Especializada en Derecho de Familia y Migratorio

Instagram: @dracarmenherrera

Correo Electrónico: Info@cjcarmenherrera.com