Stephany Ortega: «Vida en Canciones» con carisma dominicano

Jatnna Tavárez entrevista a la talentosa soprano dominicana Stephany Ortega en el programa Con Jatnna

Se presenta una entrevista de Jatnna Tavárez a la talentosa soprano dominicana Stephany Ortega en el programa Con Jatnna. Durante el encuentro, se destacan varios puntos clave sobre su carrera y proyectos actuales:

Trayectoria Internacional: Stephany Ortega ha llevado su voz prodigiosa a escenarios de talla mundial, destacando su experiencia viviendo en Luxemburgo y el honor de haber cantado para el Gran Duque de Luxemburgo.

Stephany Ortega ha llevado su voz prodigiosa a escenarios de talla mundial, destacando su experiencia viviendo en Luxemburgo y el honor de haber cantado para el Gran Duque de Luxemburgo. Concierto «Mi vida en canciones»: La cantante anuncia su próximo concierto en la República Dominicana, el cual no es un recital lírico tradicional, sino un encuentro íntimo donde combinará piezas populares y clásicas junto al maestro Manuel Tejada, entrelazándolas con anécdotas personales de su infancia y carrera.

La cantante anuncia su próximo concierto en la República Dominicana, el cual no es un recital lírico tradicional, sino un encuentro íntimo donde combinará piezas populares y clásicas junto al maestro Manuel Tejada, entrelazándolas con anécdotas personales de su infancia y carrera. Versatilidad Artística: Se resalta su capacidad para mantener sus raíces dominicanas mientras desarrolla una carrera internacional en la música lírica, además de su faceta como cantante popular.

Se resalta su capacidad para mantener sus raíces dominicanas mientras desarrolla una carrera internacional en la música lírica, además de su faceta como cantante popular. Cierre Musical: El programa concluye con una emotiva interpretación de la canción Feeling Good por parte de Stephany Ortega, sirviendo como un homenaje por el Día de los Padres.

Es un espacio cargado de orgullo dominicano y admiración por el talento de Ortega, quien se muestra cercana y entusiasta por reconectar con su público local.