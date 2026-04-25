Sociedad Dominicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial (SODOCIBUMAX) Juramenta Nueva Directiva 2026-2028 y Rinde Homenaje Póstumo a Colegas Fallecidas

La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Salón Pasados Presidentes del Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO)

SANTO DOMINGO, R.D. – La Sociedad Dominicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial (SODOCIBUMAX) celebrará este viernes 24 de abril, a las 7:00 P.M., el acto de juramentación de su nueva Junta Directiva para el periodo 2026-2028. La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Salón Pasados Presidentes del Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO).

Durante el evento, el Doctor Joel Santiago Mejía Díaz asumirá formalmente la presidencia de la sociedad, liderando un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia académica, la ética clínica y el fortalecimiento de la cirugía maxilofacial en la República Dominicana. El Dr. Mejía Díaz sucede en sus funciones a la directiva saliente, con la misión de continuar impulsando los estándares de la especialidad a nivel nacional e internacional.

Homenaje a la memoria y el legado

La velada tendrá un momento de profunda solemnidad dedicado a la memoria de dos destacadas profesionales cuya partida a destiempo ha dejado un vacío irreparable en la comunidad odontológica y médica del país. ECORD 1SODOCIBUMAX rendirá un homenaje póstumo a la Dra. Eliza Murray, y la Dra. Katherine Glass, fallecidas trágicamente en el imborrable incidente ocurrido en el establecimiento Jet Set.

Con este reconocimiento, la sociedad busca honrar su trayectoria, su calidad humana y el invaluable aporte que brindaron al sector salud dominicano.

«Esta noche no solo celebramos el inicio de una nueva etapa institucional bajo el liderazgo del Dr. Mejía Díaz, sino que también nos unimos como familia para honrar la vida de nuestras colegas. Su legado permanecerá como inspiración para las futuras generaciones de cirujanos», expresó un portavoz de la sociedad.

Al acto asistirán representantes de la comunidad médica, autoridades del Colegio Dominicano de Odontólogos, así como familiares y allegados de las doctoras homenajeadas. Sobre SODOCIBUMAX:

La Sociedad Dominicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial es la entidad rectora que agrupa a los especialistas en cirugía maxilofacial en el país, velando por el desarrollo científico, la formación continua y la protección del ejercicio profesional en beneficio de la salud de la población dominicana.