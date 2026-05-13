El Servicio Nacional de Salud busca garantizar la gratuidad de los servicios, optimizar los recursos del Estado y elevar la calidad de la atención a los pacientes en la red pública.

En una medida que busca transformar la gestión hospitalaria y proteger el bolsillo de los ciudadanos, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha anunciado la eliminación de los contratos de tercerización y acuerdos privados que operaban dentro de los hospitales de la red pública.

Simultáneamente, la institución ha puesto en marcha un riguroso sistema de control y auditoría para resguardar los equipos médicos del Estado.

Esta disposición responde a la necesidad de erradicar las prácticas que representaban un costo adicional para los pacientes y de asegurar que la infraestructura sanitaria cumpla su verdadero propósito: brindar salud gratuita y de calidad.

Durante años, diversas áreas de los hospitales públicos —como laboratorios, centros de imágenes (rayos X, tomografías) y servicios de hemodiálisis— funcionaban bajo esquemas de contratación con empresas privadas. Esto, en muchos casos, obligaba a los usuarios a pagar cuotas o copagos por servicios que, por ley, deben ser cubiertos por el Estado.

Con la eliminación de estos contratos, el SNS asume el control total y la administración directa de estas áreas. Las autoridades sanitarias han destacado que esta recuperación de los espacios hospitalarios garantiza que ningún paciente deba pagar por servicios médicos, diagnósticos o de laboratorio dentro de la red pública, fortaleciendo así el derecho universal a la salud.

Rigor en el inventario y cuidado de equipos médicos

El segundo pilar de esta intervención es el reforzamiento de los controles sobre el equipamiento tecnológico e instrumental de los hospitales. Para evitar el deterioro prematuro, la sustracción o el uso indebido de los equipos, el SNS ha implementado las siguientes acciones:

Auditorías estrictas: Se están realizando levantamientos exhaustivos en cada centro de salud para tener un inventario actualizado de todos los equipos médicos, desde monitores de signos vitales hasta resonadores magnéticos.

Se están realizando levantamientos exhaustivos en cada centro de salud para tener un inventario actualizado de todos los equipos médicos, desde monitores de signos vitales hasta resonadores magnéticos. Mantenimiento preventivo: Se ha establecido un cronograma obligatorio de mantenimiento para prolongar la vida útil de los aparatos y evitar que áreas críticas queden fuera de servicio por averías predecibles.

Se ha establecido un cronograma obligatorio de mantenimiento para prolongar la vida útil de los aparatos y evitar que áreas críticas queden fuera de servicio por averías predecibles. Régimen de consecuencias: Las direcciones hospitalarias y el personal médico tendrán una mayor responsabilidad sobre la custodia de los bienes. Se aplicarán sanciones a quienes permitan el traslado irregular de equipos del Estado hacia centros de salud privados.

Un impacto directo en la población

La recuperación de los servicios tercerizados y el cuidado celoso del patrimonio hospitalario se traducen en un beneficio directo para los usuarios más vulnerables. Al no depender de empresas privadas para realizarse una tomografía o un análisis de sangre, se reducen los tiempos de espera y se elimina la barrera económica que impedía a muchos dominicanos recibir un diagnóstico oportuno.

Con estas acciones, el Servicio Nacional de Salud reitera su compromiso de sanear la administración hospitalaria, promover la transparencia y devolverle a la población una red de salud verdaderamente pública, eficiente y humana.