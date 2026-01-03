Situación en Caracas es de alta tensión debido a reportes de fuertes explosiones

Este sábado 3 de enero de 2026, en Caracas, se registra una situación de extrema tensión debido a múltiples reportes de explosiones y sobrevuelos militares durante la madrugada.

Se han reportado al menos siete explosiones en puntos estratégicos como el complejo militar Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota.

Residentes y corresponsales internacionales han documentado aeronaves volando a baja altura sobre la ciudad.

Se han registrado cortes de luz en varios sectores de la capital tras los estallidos.

Los reportes asocian estos hechos con una escalada de tensiones internacionales y posibles operaciones militares.