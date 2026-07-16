Senadores Alexis Victoria Yeb, Luis R. Sepúlveda, junto a los asambleístas George Álvarez y Manny De Los Santos lideran el Quinto Viaje de Delegación Oficial a la República Dominicana 

Esta iniciativa surge de la visión estratégica de los senadores Alexis Victoria Yeb y Luis R. Sepúlveda para promover acuerdos, unir voluntades y fomentar el intercambio institucional. Gracias a su liderazgo, esta misión ha logrado avanzar en proyectos de impacto que fortalecen los vínculos entre ambas comunidades y generan nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración en beneficio de los ciudadanos dominicanos tanto en República Dominicana como en el Estado de Nueva York.

Bronx, Nueva York. -Los senadores Alexis Victoria Yeb, de la República Dominicana; Luis R. Sepúlveda, del Estado de Nueva York, junto a los asambleístas estatales George Álvarez y Manny De Los Santos, encabezarán el Quinto Viaje de Delegación Oficial a la República Dominicana, que se llevará a cabo del 23 al 29 de agosto de 2026. Esta misión oficial se ha consolidado como una plataforma de cooperación e intercambio institucional destinada a fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos, educativos y comunitarios entre Nueva York y la República Dominicana.

El senador Sepúlveda destacó el papel fundamental del senador Alexis Victoria Yeb como ideólogo e impulsor de esta iniciativa, cuyo liderazgo permitió convertir una visión de acercamiento entre ambos pueblos en una plataforma permanente de cooperación institucional. Su compromiso ha sido determinante para promover el intercambio de conocimientos, fortalecer los vínculos con la diáspora dominicana y abrir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de ambas comunidades. El senador Victoria Jeb a sido el ancla para esta delegación y estamos muy agradecido por su gestión.

De igual modo, Sepúlveda expresa su más sincero agradecimiento al honorable presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, por la cálida acogida y las atenciones que, año tras año, brinda a la Delegación Oficial de Nueva York durante sus visitas al país.

Durante una semana, funcionarios electos, jueces, líderes de organizaciones sin fines de lucro, representantes del sector educativo y empresarios participarán en una agenda de reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, con el propósito de promover alianzas estratégicas e iniciativas conjuntas que generen resultados concretos para ambas jurisdicciones.

Desde su primera edición, esta misión oficial ha servido como un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y construcción de alianzas para abordar temas de interés común y desarrollar proyectos que impacten positivamente tanto a la República Dominicana como a la comunidad dominicana residente en Nueva York.

“El vínculo entre ambos territorios es histórico, profundo y esencial para nuestras comunidades. Con este quinto viaje reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo puentes de cooperación que produzcan resultados concretos en áreas fundamentales como la educación, la salud, el desarrollo económico, la justicia y el fortalecimiento institucional”, expresó el senador Sepúlveda.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, la delegación ha impulsado importantes acuerdos e iniciativas en áreas estratégicas. Entre estos avances se destacan los esfuerzos para la homologación de licencias de conducir, con el objetivo de facilitar la movilidad de los dominicanos que mantienen vínculos entre Nueva York y la República Dominicana; alianzas con instituciones para becas estudiantiles para promover oportunidades educativas, desarrollo comunitario y apoyo social.

De igual modo, la evaluación de proyectos de ley sobre fraude inmobiliario y la realización de un estudio sobre la viabilidad de ampliar la cobertura del programa Medicaid para ciudadanos estadounidenses mayores de 65 años que son elegibles al programa, y deciden retirarse enRepública Dominicana, reconociendo la realidad de miles de dominicanos que mantienen vínculos familiares, sociales y económicos con Nueva York.

Asimismo, se encuentran en desarrollo conversaciones con universidades con el propósito de fomentar el intercambio académico y crear nuevas oportunidades educativas. Estas iniciativas buscan fortalecer la cooperación institucional, impulsar la formación de estudiantes y profesionales, y consolidar una agenda de colaboración que genere beneficios duraderos para Nueva York y la República Dominicana.