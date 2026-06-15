Senador Luis R. Sepúlveda endorsa al congresista Adriano Espaillat y llama a la comunidad dominicana a salir a votar

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, anunció su respaldo al congresista Adriano Espaillat y exhortó a la comunidad dominicana a participar en las elecciones del próximo 23 de junio

Destacando la trayectoria, el liderazgo y los logros del legislador federal en favor de los inmigrantes y las familias trabajadoras

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, anunció su respaldo al congresista Adriano Espaillat, a quien calificó como un líder incansable y una voz clave en la defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadoras.

Sepúlveda destacó la trayectoria, el liderazgo y los resultados obtenidos por Espaillat en el Congreso de los Estados Unidos, subrayando que su experiencia y compromiso son fundamentales para continuar impulsando el progreso y fortaleciendo la representación de la comunidad dominicana y de todos los neoyorquinos en Washington.

El legislador enfatizó los logros alcanzados por Espaillat en beneficio de los inmigrantes, las familias trabajadoras y la comunidad dominicana, señalando que su gestión ha sido determinante para promover iniciativas que han impactado positivamente a miles de residentes de Nueva York. Asimismo, reconoció su papel como una voz firme en defensa de los intereses de la diáspora dominicana.

Sepúlveda aseguró que Espaillat ha demostrado una capacidad constante para construir consensos y obtener resultados concretos para su distrito, manteniendo al mismo tiempo una estrecha conexión con las necesidades de las comunidades a las que representa. Por ello, afirmó que merece continuar sirviendo a los ciudadanos desde el Congreso.

El senador estatal aprovechó la ocasión para hacer un llamado directo a la comunidad dominicana y a todos los votantes elegibles a participar activamente en el proceso democrático el próximo 23 de junio. “Es importante que nuestra comunidad haga escuchar su voz en las urnas y apoye a líderes que han demostrado compromiso y resultados”, expresó.

Finalmente, Sepúlveda instó a los ciudadanos a acudir a las urnas y respaldar a Adriano Espaillat, subrayando que la participación electoral es una herramienta fundamental para fortalecer la representación de la comunidad en todos los niveles de gobierno. El senador reiteró su confianza en que el congresista continuará trabajando en favor de los intereses de Nueva York y de la comunidad dominicana.