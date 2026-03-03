Méndez señala que la vida en República Dominicana se ha vuelto más difícil para la clase media, con salidas a comer y actividades familiares consideradas lujos

Selinée Méndez, diputada por La Fuerza del Pueblo, aborda la situación actual de República Dominicana y su visión sobre temas clave como la economía, la salud, la educación y la política.

Méndez señala que la vida en República Dominicana se ha vuelto más difícil para la clase media, con salidas a comer y actividades familiares consideradas lujos.

También critica el alto costo de los servicios de salud privada y cómo los seguros limitan la cobertura a personas mayores.

Méndez se enfoca en proponer resoluciones y realizar trabajo comunitario paralelo, como formaciones y ayuda a niños y escuelas.