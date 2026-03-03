Más Contenido

    Selinée Méndez, Diputada por La Fuerza del Pueblo

    Selinée Méndez, diputada por La Fuerza del Pueblo, aborda la situación actual de República Dominicana y su visión sobre temas clave como la economía, la salud, la educación y la política.

    También critica el alto costo de los servicios de salud privada y cómo los seguros limitan la cobertura a personas mayores.

    Méndez se enfoca en proponer resoluciones y realizar trabajo comunitario paralelo, como formaciones y ayuda a niños y escuelas.

