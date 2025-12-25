Más Contenido

    Seguiremos con viento moderado y fresco

    Destacado
    1 minutos de lectura

    Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre La Altagracia, Santo Domingo y localidades aledañas.

    Hoy jueves, día de Navidad, seguiremos bajo la incidencia del débil sistema frontal y el  flujo de viento moderado y fresco del noreste.

    Ambos estarán  produciendo desde la madrugada, incrementos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas y ocasionales ráfagas de viento en poblados de la costa norte y la Cordillera Central, las cuales se prolongarán durante las horas matutinas.

    Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Dajabón, San Juan y localidades aledañas.

    Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con lluvias dispersas y ráfagas de viento.

    El Gran Santo Domingo:  aumentos nubosos en la tarde  con lluvias dispersas y ráfagas de viento.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con lluvias moderadas y ráfagas de viento.30/3219/21
    Puerto PlataNublado con lluvias moderadas y ráfagas de viento en ocasiones.29/3120/22
    DuarteMedio nublado con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.29/3120/22
    ConstanzaIncrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.24/2610/12
    PeraviaMedio nublado a nublado con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3222/24
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3220/22
    La RomanaIncrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3219/21
    La VegaIncrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.30/3220/22
    Monseñor NouelIncrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.30/3220/22
    San CristóbalIncrementos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3220/22
    SamanáMedio nublado a nublado con lluvias débiles a ocasionalmente moderadas y ráfagas de viento.28/3019/21
    Monte CristiIncrementos ocasionales con lluvias moderadas, ráfagas de viento y aisladas tronadas.30/3221/23
    AzuaMedio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. Posibles ráfagas de viento.30/3217/19
    San JuanIncrementos nubosos con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento.31/3316/18
    BarahonaLeve aumento nuboso con lluvias débiles y aisladas, especialmente hacia la montaña.30/3220/22
    La AltagraciaIncrementos ocasionales con lluvias débiles a moderadas y posibles ráfagas de viento.30/3220/22

    Meteorólogos: Damaris Mercedes /Ivanna Tiburcio.

    Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre La Altagracia, Santo Domingo y localidades aledañas.

    Hoy jueves, día de Navidad, seguiremos bajo la incidencia del débil sistema frontal y el  flujo de viento moderado y fresco del noreste.

    Ambos estarán  produciendo desde la madrugada, incrementos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas y ocasionales ráfagas de viento en poblados de la costa norte y la Cordillera Central, las cuales se prolongarán durante las horas matutinas.

    Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Dajabón, San Juan y localidades aledañas.

    Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con lluvias dispersas y ráfagas de viento.

    El Gran Santo Domingo:  aumentos nubosos en la tarde  con lluvias dispersas y ráfagas de viento.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con lluvias moderadas y ráfagas de viento.30/3219/21
    Puerto PlataNublado con lluvias moderadas y ráfagas de viento en ocasiones.29/3120/22
    DuarteMedio nublado con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.29/3120/22
    ConstanzaIncrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.24/2610/12
    PeraviaMedio nublado a nublado con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3222/24
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3220/22
    La RomanaIncrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3219/21
    La VegaIncrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.30/3220/22
    Monseñor NouelIncrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento.30/3220/22
    San CristóbalIncrementos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento.30/3220/22
    SamanáMedio nublado a nublado con lluvias débiles a ocasionalmente moderadas y ráfagas de viento.28/3019/21
    Monte CristiIncrementos ocasionales con lluvias moderadas, ráfagas de viento y aisladas tronadas.30/3221/23
    AzuaMedio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. Posibles ráfagas de viento.30/3217/19
    San JuanIncrementos nubosos con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento.31/3316/18
    BarahonaLeve aumento nuboso con lluvias débiles y aisladas, especialmente hacia la montaña.30/3220/22
    La AltagraciaIncrementos ocasionales con lluvias débiles a moderadas y posibles ráfagas de viento.30/3220/22

    Meteorólogos: Damaris Mercedes /Ivanna Tiburcio.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados