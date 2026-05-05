“Perla” llega a RD como un gran ensayo visual sobre el folclore frente a la avalancha urbana

Tras conquistar la taquilla y la crítica especializada en Puerto Rico, el filme protagonizado por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce se estrena este 28 de mayo en Caribbean Cinemas.

El filme protagonizado por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce se estrena este 28 de mayo

El Caribe contemporáneo es un territorio en constante fricción sonora. Es en esa delgada línea donde colisionan la herencia rítmica tradicional y el dominio hegemónico de los géneros urbanos, donde nace “Perla”.

El largometraje, que viene de agotar una taquilla rotunda en las salas de cines en Puerto Rico y de validarse en el exigente circuito de Fine Arts, aterrizará en la cartelera dominicana este próximo 28 de mayo, transformando la gran pantalla en un foro de debate sobre la identidad cultural.

Protagonizada por Carlos Ponce y la ex Miss Universo Zuleyka Rivera

Protagonizada por Carlos Ponce y la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, la película trasciende las fronteras del drama convencional para operar como una radiografía del desplazamiento generacional. La trama sigue el declive del mundo conocido por Vicente Espinel (Ponce), un purista del folclore musical que se enfrenta a un ecosistema que ha cambiado sus reglas, sus ídolos y su tempo al ritmo avasallante del reguetón.

Esta nueva ola, audaz, magnética y sin remordimientos, toma cuerpo en el personaje de Perla (Rivera).

Para la República Dominicana, una nación sumergida en su propia dialéctica entre la preservación del merengue o la bachata y el impacto global del dembow, la obra adquiere una relevancia crítica. Perla no solo narra una historia puertorriqueña; expone a un Caribe que intenta no perder su alma mientras baila al ritmo de la modernidad.

El proyecto consolidó un hito de producción

“Expandir Perla hacia la República Dominicana marca un momento clave para nuestra trayectoria, abriendo las puertas a la proyección internacional de esta producción. Es una historia caribeña, con identidad, que sabemos puede vincularse profundamente con el público dominicano. Nos entusiasma seguir expandiendo el alcance de este proyecto y compartirlo con nuevas audiencias”, puntualizó el productor ejecutivo del proyecto, Joel Iván Rivera, destacando la vocación transnacional de la cinta.

La obra dirigida por David Norris y respaldada por la producción de Yamara Rodríguez junto a Joel Iván Rivera.

El proyecto consolidó un hito de producción al integrar la participación especial de la laureada actriz española Paz Vega, marcando así su primera experiencia de rodaje en suelo puertorriqueño.

La densidad dramática que exige una historia de contrastes descansa sobre un ensamble actoral intergeneracional y de altísimo nivel.

Perla se posiciona como el estreno insigne de la temporada

El reparto es completado por figuras de peso institucional en las artes y nuevos referentes del cine caribeño:

Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui, y la destacada actriz puertorriqueña radicada en México, Laura Carmine.

Con su llegada a las salas dominicanas, Perla se posiciona como el estreno insigne de la temporada: una pieza que obliga al espectador a confrontar el futuro de su legado cultural, confirmando que el cine caribeño tiene la madurez para exportar no solo paisajes bonitos, sino reflexiones sociológicas.