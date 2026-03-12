Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas

Vaguada y viento moderado del este provocará lluvias de variable intensidad hasta las primeras horas nocturnas en varias provincias

Hoy jueves, la vaguada estará debilitándose mientras el contenido de humedad continua limitado sobre la masa de aire, durante las horas matutinas se espera un cielo con nubes dispersas y despajado en gran parte del país, pudiendo observarse solo precipitaciones aisladas y débiles en poblados próximos a las costas norte y suroeste de la nación. En la tarde, los efectos asociados al calor diurno favorecerán incrementos nubosos aislados que dejarán chubascos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche, sobre las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Dajabon y Elias Piña.

En la costa atlántica desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia) y en toda la costa caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, en el resto de la costa atlántica pueden navegar sin restricción.

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET modifica los niveles de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, para las siguientes provincias. Ver tabla:

NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICA ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santo Domingo María Trinidad Sánchez San José de Ocoa Duarte Monseñor Nouel Monte Plata San Cristóbal Santiago Sánchez Ramírez La Vega TOTAL: 4 TOTAL: 1 TOTAL: 6

Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: vaguada y viento moderado del este provocará lluvias de variable intensidad hasta las primeras horas nocturnas en varias provincias. Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas… continúa vigente la recomendación por oleaje y viento anormal en ambas costas.