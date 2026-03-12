Más Contenido

    Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas

    Destacado
    2 minutos de lectura

    Vaguada y viento moderado del este provocará lluvias de variable intensidad hasta las primeras horas nocturnas en varias provincias

    Hoy jueves, la vaguada estará debilitándose mientras el contenido de humedad continua limitado sobre la masa de aire, durante las horas matutinas se espera un cielo con nubes dispersas y despajado en gran parte del país, pudiendo observarse solo precipitaciones aisladas y débiles en poblados próximos a las costas norte y suroeste de la nación. En la tarde, los efectos asociados al calor diurno favorecerán incrementos nubosos aislados que dejarán chubascos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche, sobre las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Dajabon y Elias Piña.

    En la costa atlántica desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia) y en toda la costa caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, en el resto de la costa atlántica pueden navegar sin restricción.

    El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET modifica los niveles de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, para las siguientes provincias. Ver tabla:

    NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICA
    ALERTASAVISOSDESCONTINUADAS
    Santo Domingo María Trinidad Sánchez
    San José de Ocoa Duarte
    Monseñor Nouel Monte Plata
    San Cristóbal Santiago
     Sánchez Ramírez
     La Vega
    TOTAL: 4TOTAL: 1TOTAL: 6

    Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

    Resumen: vaguada y viento moderado del este provocará lluvias de variable intensidad hasta las primeras horas nocturnas en varias provincias. Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas… continúa vigente la recomendación por oleaje y viento anormal en ambas costas.     

    Vaguada y viento moderado del este provocará lluvias de variable intensidad hasta las primeras horas nocturnas en varias provincias

    Hoy jueves, la vaguada estará debilitándose mientras el contenido de humedad continua limitado sobre la masa de aire, durante las horas matutinas se espera un cielo con nubes dispersas y despajado en gran parte del país, pudiendo observarse solo precipitaciones aisladas y débiles en poblados próximos a las costas norte y suroeste de la nación. En la tarde, los efectos asociados al calor diurno favorecerán incrementos nubosos aislados que dejarán chubascos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche, sobre las provincias: Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Dajabon y Elias Piña.

    En la costa atlántica desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia) y en toda la costa caribeña, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, en el resto de la costa atlántica pueden navegar sin restricción.

    El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET modifica los niveles de ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, para las siguientes provincias. Ver tabla:

    NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICA
    ALERTASAVISOSDESCONTINUADAS
    Santo Domingo María Trinidad Sánchez
    San José de Ocoa Duarte
    Monseñor Nouel Monte Plata
    San Cristóbal Santiago
     Sánchez Ramírez
     La Vega
    TOTAL: 4TOTAL: 1TOTAL: 6

    Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Santo Domingo Norte: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Santo Domingo Este: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.

    Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

    Resumen: vaguada y viento moderado del este provocará lluvias de variable intensidad hasta las primeras horas nocturnas en varias provincias. Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas… continúa vigente la recomendación por oleaje y viento anormal en ambas costas.     

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados