Una entrevista con el productor y crítico de moda Francisco Sanchis, comparte diversos aspectos de su vida profesional y personal
Este vídeo presenta una entrevista con el productor y crítico de moda Francisco Sanchis en el programa Es Temprano Todavía.
Durante la conversación, Sanchis comparte diversos aspectos de su vida profesional y personal.
- Trayectoria y Estilo: Sanchis comenta su carrera de 30 años en los medios (4:50), su estilo personal y cómo valora piezas de vestir con décadas de antigüedad, como una chaqueta de 20 años de Robert Flores.
- Vida en Santiago: Explica su fuerte vínculo con la ciudad de Santiago, resaltando su evolución y el cambio de mentalidad de sus habitantes, lo que la convierte en su lugar de residencia preferido frente a la capital.
- Carrera profesional: Discute su rol en el Gran Teatro del Cibao, su faceta como actor en películas como Jugando a Bailar y su participación actual en el programa de televisión Como en Casa.
- Miss Universo República Dominicana 2026: Sanchis ofrece una crítica constructiva sobre el reciente certamen, señalando que, aunque la producción fue buena, hubo errores de coordinación y ensayo que afectaron el resultado final.
- Vida personal: Habla sobre su estilo de vida actual, su preferencia por la tranquilidad, su independencia en el hogar y cómo se mantiene enfocado en sus metas sin distracciones externas.