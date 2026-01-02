Las lluvias empezarán a disminuir en gran parte del país, conforme se aleja la vaguada frontal, predominando un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos

Las lluvias empezarán a disminuir en gran parte del país, conforme se aleja la vaguada frontal, predominando un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. Durante las horas matutinas, se producirán chubascos locales sobre Samaná, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia. Para la tarde, se esperan estas precipitaciones pasajeras, entre débiles y moderadas, en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San Juan, entre otras.

Para mañana sábado, condiciones generalmente de buen tiempo, observándose un cielo mayormente soleado, poco nubosos, con escasas lluvias, debido a la incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica) más una masa de aire con reducido contenido de humedad. Solo se prevén algunos chubascos aislados, por efectos del arrastre del viento, en Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel y La Vega, principalmente en horas de la tarde.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno).

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET, mantiene varias provincias en ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas para las siguientes provincias. Ver tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santo Domingo(Incluyendo el D. N.) La Romana La Altagracia San Pedro de Macorís María Trinidad Sánchez San Cristóbal Samaná Duarte El Seibo Hato Mayor Monte Plata TOTAL: 11 TOTAL: 0 TOTAL: 0

Distrito Nacional: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados, para la tarde.

Santo Domingo Norte: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados, para la tarde.

Santo Domingo Este: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados, para la tarde.

Santo Domingo Oeste: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos aislados, para la tarde.

Temperaturas mínimas entre 17 °C y 19 °C y la máxima entre 26 °C y 28 °C.

Resumen: reducción de las lluvias para hoy y mañana, predominando un cielo soleado con ligeros incrementos y algunos chubascos aislados. Para el domingo, retornarán las precipitaciones en el país. Temperaturas agradables y frescas.