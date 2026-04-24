Santo Domingo despide hoy el Congreso Internacional «Puentes Botánicos»

Durante varios días, el país se convirtió en el epicentro del Congreso Internacional «Puentes Botánicos», este fue epicentro del debate científico y medioambiental, reuniendo a investigadores, biólogos y directores de jardines botánicos de toda la región y el mundo

Con un llamado urgente a fortalecer las alianzas regionales para la protección de la flora caribeña, culmina hoy en la República Dominicana el Congreso Internacional «Puentes Botánicos». Durante varios días, el país se convirtió en el epicentro del debate científico y medioambiental, reuniendo a investigadores, biólogos y directores de jardines botánicos de toda la región y el mundo.

El evento, que cierra sus puertas hoy, ha servido como una plataforma vital para el intercambio de conocimientos y la creación de estrategias conjuntas frente a los retos que impone el cambio climático en la biodiversidad insular. Las jornadas de clausura de hoy están enfocadas en la firma de acuerdos de cooperación y la lectura de las conclusiones generales del congreso.

en el segundo día del congreso puentes botánicos 2026, la jornada de educación ambiental reunió (1)

Temas clave abordados durante el evento:

Conservación de especies endémicas: Estrategias para proteger la flora exclusiva de la región caribeña que se encuentra en peligro de extinción.

Estrategias para proteger la flora exclusiva de la región caribeña que se encuentra en peligro de extinción. Resiliencia climática: Cómo adaptar los espacios de conservación y los ecosistemas naturales ante los fenómenos meteorológicos extremos.

Cómo adaptar los espacios de conservación y los ecosistemas naturales ante los fenómenos meteorológicos extremos. Educación ambiental: El rol fundamental de los jardines botánicos no solo como centros de investigación, sino como espacios para educar y reconectar a las nuevas generaciones con la naturaleza.

El impacto para el país: Ser anfitrión de «Puentes Botánicos» consolida el liderazgo de la República Dominicana (y de instituciones como el Jardín Botánico Nacional) en materia de investigación científica y conservación ambiental en el Caribe. Los expertos internacionales elogiaron los esfuerzos locales para salvaguardar el patrimonio natural, destacando que el país cuenta con ecosistemas de un valor incalculable para el equilibrio ecológico global.

La jornada de hoy cierra con un recorrido técnico y un acto oficial donde se anunciará la próxima sede de este importante encuentro regional, dejando en territorio dominicano un valioso legado de colaboración científica.