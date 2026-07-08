Te mostramos los mejores destinos y actividades para realizar ecoturismo en la provincia de Santiago Rodríguez.

Ubicada en el corazón de la Línea Noroeste, la provincia de Santiago Rodríguez se está posicionando rápidamente como un tesoro escondido para los amantes de la naturaleza, la cultura y la aventura. Lejos del bullicio de los tradicionales destinos de sol y playa, esta provincia ofrece una experiencia auténtica donde las montañas de la Cordillera Central, los ríos cristalinos y la rica gastronomía dominicana son los protagonistas.

Si estás planeando una escapada diferente, aquí te presentamos las principales atracciones y actividades que no te puedes perder al visitar Santiago Rodríguez.

1. Navegar y relajarse en la Presa de Monción

Es, sin duda, una de las joyas de la provincia. La Presa de Monción no solo es una de las más grandes y altas del Caribe, sino que ofrece un paisaje espectacular rodeado de montañas y pinos.

¿Qué hacer? Puedes realizar paseos en bote, practicar pesca deportiva, o simplemente disfrutar de un almuerzo tradicional en los restaurantes y paradores ecológicos con vista al embalse.

Capital del Casabe

2. Disfrutar de la «Ruta del Casabe» en Monción

El municipio de Monción es orgullosamente conocido como la «Capital del Casabe». Aquí se produce la mayor parte de este alimento ancestral taíno que se consume en todo el país y se exporta al mundo.

¿Qué hacer? Visitar las fábricas (casaberas) artesanales e industriales. Es una experiencia inmersiva donde puedes observar todo el proceso de rallado y horneado de la yuca amarga, y por supuesto, degustar casabe fresco tostado con ajo, aceite de oliva o en su versión dulce.

3. Ecoturismo y chapuzones en sus balnearios naturales

La provincia está bendecida por importantes afluentes, entre ellos los ríos Guayubín, Mao y Yaguajay, que descienden directamente desde las montañas creando balnearios de aguas frías y cristalinas.

¿Qué hacer? Visitar balnearios populares como el salto de Toma en Sabaneta, ideal para un pasadía familiar, hacer un sancocho a la leña a orillas del río y disfrutar de la sombra de los frondosos árboles.

4. Senderismo y turismo de montaña

Para los más aventureros, Santiago Rodríguez sirve como una de las puertas de entrada a las zonas escarpadas de la Cordillera Central y áreas cercanas al Parque Nacional J. Armando Bermúdez.

¿Qué hacer? Existen rutas de senderismo y áreas de acampada en comunidades montañosas como La Leonor, donde el clima fresco y los bosques de pino endémico ofrecen un respiro perfecto para quienes buscan desconectarse de la tecnología y conectar con el medio ambiente.

5. Recorrido histórico por San Ignacio de Sabaneta

Sabaneta, el municipio cabecera, es un pueblo lleno de historia y de gente hospitalaria. Es el centro cívico y comercial de la provincia.

¿Qué hacer? Dar un paseo por el Parque Central Don Juan Rosado, visitar la Parroquia San Ignacio de Loyola y disfrutar de la vida nocturna local y la rica ganadería de la zona, probando sus reconocidos quesos y dulces de leche.

Con sus recientes mejoras en infraestructura vial y la calidez innegable de su gente, Santiago Rodríguez está lista para recibir a los viajeros que buscan descubrir el lado más verde y auténtico de la República Dominicana.