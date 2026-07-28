Día Mundial contra la Hepatitis: Prevención y cuidado

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Descubre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano

El hígado es uno de los órganos más vitales e incansables de nuestro cuerpo, responsable de filtrar toxinas, procesar nutrientes y combatir infecciones. Para concientizar sobre las amenazas que lo acechan, cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una campaña global impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se rinde homenaje al nacimiento del Dr. Baruch Blumberg

La elección de esta fecha no es casualidad: se rinde homenaje al nacimiento del Dr. Baruch Blumberg, científico galardonado con el Premio Nobel, quien descubrió el virus de la hepatitis B y posteriormente desarrolló la primera prueba diagnóstica y la vacuna contra esta enfermedad.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud graves, incluyendo el cáncer de hígado y la cirrosis. A pesar de ser altamente prevenible y tratable, millones de personas en todo el mundo viven con esta condición sin saberlo.

Los 5 rostros de la enfermedad

Los 5 rostros de la enfermedad

Existen cinco cepas principales del virus de la hepatitis, clasificadas como A, B, C, D y E. Aunque todas causan enfermedad hepática, se transmiten de distintas maneras y su impacto varía:

Hepatitis A y E: Generalmente se contraen por el consumo de agua o alimentos contaminados. Suelen ser infecciones agudas de las cuales la mayoría de los pacientes se recuperan por completo, desarrollando inmunidad.

Generalmente se contraen por el consumo de agua o alimentos contaminados. Suelen ser infecciones agudas de las cuales la mayoría de los pacientes se recuperan por completo, desarrollando inmunidad. Hepatitis B, C y D: Se transmiten principalmente a través del contacto con fluidos corporales infectados (transfusiones de sangre no seguras, uso compartido de jeringas o relaciones sexuales sin protección). Estas cepas son responsables de las infecciones crónicas que conducen a complicaciones graves a largo plazo.

Prevención y diagnóstico: El camino hacia la eliminación

Prevención y diagnóstico: El camino hacia la eliminación

La buena noticia es que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Para protegernos, las autoridades sanitarias recomiendan:

Vacunación: Existen vacunas seguras y altamente efectivas para prevenir la hepatitis A y B (la vacuna contra la B también protege contra la D).

Existen vacunas seguras y altamente efectivas para prevenir la hepatitis A y B (la vacuna contra la B también protege contra la D). Higiene rigurosa: Lavarse las manos con frecuencia y consumir agua potable y alimentos bien cocidos, fundamental para evitar las cepas A y E.

Lavarse las manos con frecuencia y consumir agua potable y alimentos bien cocidos, fundamental para evitar las cepas A y E. Prácticas seguras: El uso de preservativos y evitar compartir objetos de higiene personal (como rasuradoras o cepillos de dientes) o agujas.

El uso de preservativos y evitar compartir objetos de higiene personal (como rasuradoras o cepillos de dientes) o agujas. Pruebas de detección: Muchas personas con hepatitis B o C no presentan síntomas durante años. Un simple análisis de sangre puede hacer la diferencia, permitiendo acceder a tratamientos antivirales que hoy en día pueden curar la hepatitis C y controlar efectivamente la hepatitis B.

En este Día Mundial contra la Hepatitis, el llamado es a la acción individual y colectiva. Conocer tu estado mediante un chequeo médico es el primer gran paso para cuidar de tu salud y proteger a quienes te rodean.