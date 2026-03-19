Santiago Matías: “La ambición llega hasta donde Dios quiera”

Matías destaca que disfruta de sus proyectos actuales y prefiere pausar el streaming diario para enfocarse en producciones de alto impacto

Santiago Matías, Matías anuncia una colaboración entre su plataforma Alofoke Media Group y Univisión para el estreno del proyecto Planeta Alofoke, un reality de realidad virtual que se lanzará el domingo 12 de abril.

Al ser cuestionado sobre sus metas, Matías afirma que su ambición llega “hasta donde Dios quiera”, destacando que disfruta de sus proyectos actuales y prefiere pausar el streaming diario para enfocarse en producciones de alto impacto.