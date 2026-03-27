Sabores de Cuaresma: Los dulces típicos que debes probar en República Dominicana esta Semana Santa

Probar estos dulces no es solo un placer para el paladar, sino una forma de conectar con la historia y el corazón de su gente

Si visitas la República Dominicana durante la Semana Santa, prepárate para un viaje de sabores únicos. Más allá de sus playas, el país se detiene para cumplir con una de sus tradiciones más dulces y sagradas: la elaboración de postres a base de granos, tubérculos y especias que no encontrarás en ningún otro rincón del Caribe.

Aquí te presentamos la lista de los dulces que no pueden faltar en tu mesa:

1. Habichuelas con Dulce: El emblema nacional

Es el postre rey. Aunque suene extraño para los extranjeros, esta crema de habichuelas (frijoles) rojas, leche, azúcar, batata y especias es una delicia cremosa. Se sirve con sus inconfundibles galletitas de leche (con una cruz en el centro) y pasas. Es un símbolo de compartir; verás a familias enteras intercambiando tazas de este manjar con sus vecinos.

2. El Chacá: El tesoro del Sur

Si viajas hacia provincias como San Juan o Barahona, conocerás al «primo» de las habichuelas: el Chacá. Se elabora con maíz seco craqueado, cocinado lentamente con leche, canela y clavo dulce hasta lograr una consistencia espesa. Es un postre rústico y reconfortante que representa la herencia agrícola de la región sur.

3. Jalea de Batata: Suave y especiada

Para quienes prefieren las texturas más densas, la jalea de batata es la opción ideal. Se prepara rallando el tubérculo y mezclándolo con leche de coco y azúcar. El resultado es un postre de color ámbar, muy aromático, que suele comerse frío o a temperatura ambiente.

4. Majarete: Tradición de maíz tierno

Aunque se consume todo el año, en Semana Santa cobra especial relevancia. A diferencia del Chacá, el majarete se hace con maíz tierno (elote) rallado y filtrado, lo que le da una textura similar a un flan o natilla suave. Se sirve espolvoreado con canela molida.

5. Dulce de Coco Tierno

En un país con kilómetros de costa, el coco no podía faltar. Durante la Cuaresma, es común encontrar el «dulce de coco con leche» o «coco tierno», una mezcla de coco rallado cocinado en almíbar o leche hasta que queda tierno y dulce. Es el acompañante perfecto tras una comida ligera de pescado.

los dulces típicos que debes probar en república dominicana esta semana santa

La gastronomía de Semana Santa en República Dominicana es una muestra de identidad y hospitalidad. Probar estos dulces no es solo un placer para el paladar, sino una forma de conectar con la historia y el corazón de su gente. Si tienes la oportunidad, no rechaces una taza de habichuelas con dulce; es, literalmente, probar el sabor de la tradición dominicana.