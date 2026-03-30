Sabalenka: «Mi meta siempre ha sido escribir mi nombre en la historia, y acabo de hacerlo»

Aryna Sabalenka ganó el ‘Sunshine Double’ al vencer a Coco Gauff en la final del WTA 1.000 de Miami, afirmando que ha escrito su nombre en la historia del tenis.

Por Noticias SIN

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka afirmó este sábado que ha escrito su nombre en la historia al lograr el ‘Sunshine Double’, después de su victoria en la final del WTA 1000 de Miami contra la estadounidense Coco Gauff.

Mi meta siempre ha sido escribir mi nombre en la historia, y acabo de hacerlo. Simplemente suena tan, tan irreal. No sé cómo fui capaz de lograrlo, pero estoy súper orgullosa en este momento y, por supuesto, súper feliz con este hermoso trofeo», dijo Sabalenka en la rueda de prensa posterior a la final.

La tenista bielorrusa, número 1 del mundo, derrotó a Gauff, puesto 4 del ranking WTA, por 6-2, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos de partido.

Sabalenka hace historia

Este triunfo la convirtió en la quinta tenista en la historia en alcanzar el ‘Double Sunshine’, que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami de manera consecutiva, después de Steffi Graf (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Świątek (2022).

Entré a esta final con la mentalidad de que no hay forma de que la pierda. Intentando aplicar esa mentalidad de equipo: de que estaré ahí luchando cada punto, que no permitiré que nada me afecte y que me mantendré enfocado», indicó Sabalenka para explicar su éxito en la final.

Un mes inolvidable

También dijo que esta es una forma de rubricar un mes «que suena irreal», puesto que además del ‘Sunshine Double’, en las últimas semanas anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis y adoptó a un perro como mascota.

Ahora mismo, simplemente siento que estoy viviendo la vida de mis sueños», resumió.

Este es el tercer título del año de la bielorrusa, después del conquistado en Indian Wells y el que logró en Brisbane en enero.

Con este logro, Sabalenka consolida su dominio actual en el circuito femenino y reafirma su condición de número uno del mundo, mostrando un alto nivel de consistencia y fortaleza mental en torneos de máxima exigencia. Su desempeño en esta gira también la posiciona como una de las principales favoritas para los próximos compromisos de la temporada.