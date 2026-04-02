Ruta de Fe: 7 Templos para visitar en la Zona Colonial de Santo Domingo

Este recorrido permite a los fieles y visitantes ser testigos de la majestuosidad de la arquitectura colonial mientras participan en un acto de reflexión profunda que ha unido a generaciones de familias dominicanas

La tradición de visitar los «Siete Sagrarios» es una de las manifestaciones más profundas de la Semana Santa dominicana. En el corazón de la primada de América, esta ruta no solo es un acto de devoción, sino un recorrido por la arquitectura y la historia colonial.

Aquí te presentamos la ruta sugerida para completar las siete estaciones:

1. Catedral Primada de América

Es el punto de partida obligado. Siendo la primera catedral del Nuevo Mundo, su altar mayor es el centro de las celebraciones litúrgicas más importantes presididas por el Arzobispo de Santo Domingo.

2. Iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia

Ubicada justo al lado de las ruinas del Hospital San Nicolás de Bari. Es un templo pequeño pero lleno de simbolismo, dedicado a la protectora del pueblo dominicano. Su ambiente íntimo es ideal para la reflexión.

3. Iglesia Latina de Nuestra Señora de las Mercedes

Situada en la calle Las Mercedes, es uno de los templos más visitados. Su estructura imponente y su historia como refugio durante ataques piratas la convierten en una parada esencial de la ruta.

4. Iglesia de San Lázaro

Ubicada en el barrio que lleva su nombre, esta iglesia es famosa por su hospitalidad histórica hacia los enfermos. Es una de las paradas más solemnes, donde los fieles suelen pedir por la salud de los suyos.

5. Iglesia del Convento de los Dominicos

Sede de la primera universidad de América. Su fachada es una joya del estilo gótico y plateresco. Entrar aquí es transportarse al siglo XVI, lo que añade una carga histórica única a la oración.

6. Iglesia de Santa Clara

Este templo perteneció al primer convento de monjas clarisas en el Nuevo Mundo. Es conocida por su serenidad y por ser un punto de paz en medio del bullicio de la Ciudad Colonial.

7. Iglesia de Regina Angelorum

Ubicada en la intersección de las calles Padre Billini y José Reyes. Sus impresionantes retablos y su arquitectura renacentista cierran el recorrido con una belleza visual que invita a la meditación final.

Un encuentro entre la fe y la historia

Consejos para los fieles y turistas:

Horario: La mayoría de los templos abren sus puertas para esta tradición desde la noche del Jueves Santo hasta el mediodía del Viernes Santo .

La mayoría de los templos abren sus puertas para esta tradición desde la noche del hasta el mediodía del . Vestimenta: Se recomienda vestir con decoro (evitar bermudas o camisas sin mangas) por respeto al carácter sagrado de los recintos.

Se recomienda vestir con decoro (evitar bermudas o camisas sin mangas) por respeto al carácter sagrado de los recintos. Seguridad: Durante estas fechas, la zona suele contar con un refuerzo de la Policía para garantizar la seguridad de los caminantes.

Un encuentro entre la fe y la historia

La visita a los siete templos en la Ciudad Colonial no es solo un cumplimiento religioso, sino una oportunidad para reconectar con las raíces espirituales e históricas de la República Dominicana. Este recorrido permite a los fieles y visitantes ser testigos de la majestuosidad de la arquitectura colonial mientras participan en un acto de reflexión profunda que ha unido a generaciones de familias dominicanas.

Completar esta ruta es, en definitiva, vivir la Semana Santa desde el corazón de la Primada de América, donde cada piedra y cada altar cuentan una historia de devoción que sigue viva cinco siglos después.