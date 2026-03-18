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    Richie Cepeda: “Martha Candela es un fenómeno y va a llegar más lejos”

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    Richie evalúa positivamente la incursión de Bad Bunny en el merengue y califica a Marta Candela como un verdadero fenómeno musical de estos tiempos

    Richie repasa su tiempo viviendo en Nueva York y cómo logró establecerse allí artísticamente.

    Richie aclara su salida de la orquesta de su hermano Bonnie, enfatizando que mantienen una excelente relación personal a pesar de buscar brillar con luz propia.

    Richie evalúa positivamente la incursión de Bad Bunny en el merengue y califica a Marta Candela como un verdadero fenómeno musical de estos tiempos.

    Reflexiona sobre la necesidad de talento genuino y cómo la tecnología ha facilitado la grabación de voz hoy en día en comparación con la época dorada de los 80.

    Richie evalúa positivamente la incursión de Bad Bunny en el merengue y califica a Marta Candela como un verdadero fenómeno musical de estos tiempos

    Richie repasa su tiempo viviendo en Nueva York y cómo logró establecerse allí artísticamente.

    Richie aclara su salida de la orquesta de su hermano Bonnie, enfatizando que mantienen una excelente relación personal a pesar de buscar brillar con luz propia.

    Richie evalúa positivamente la incursión de Bad Bunny en el merengue y califica a Marta Candela como un verdadero fenómeno musical de estos tiempos.

    Reflexiona sobre la necesidad de talento genuino y cómo la tecnología ha facilitado la grabación de voz hoy en día en comparación con la época dorada de los 80.

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