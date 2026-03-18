Richie Cepeda: “Martha Candela es un fenómeno y va a llegar más lejos”

Richie evalúa positivamente la incursión de Bad Bunny en el merengue y califica a Marta Candela como un verdadero fenómeno musical de estos tiempos

Richie repasa su tiempo viviendo en Nueva York y cómo logró establecerse allí artísticamente.

Richie aclara su salida de la orquesta de su hermano Bonnie, enfatizando que mantienen una excelente relación personal a pesar de buscar brillar con luz propia.

Richie evalúa positivamente la incursión de Bad Bunny en el merengue y califica a Marta Candela como un verdadero fenómeno musical de estos tiempos.

Reflexiona sobre la necesidad de talento genuino y cómo la tecnología ha facilitado la grabación de voz hoy en día en comparación con la época dorada de los 80.