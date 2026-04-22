Rescate vial de Uvero Alto: Una inversión para el turismode lujo

El ministro de Turismo, David Collado, anunció el inicio de un ambicioso plan de rescate vial en Playa Uvero Alto, provincia La Altagracia.

Esta intervención busca transformar los accesos terrestres de una de las zonas con mayor densidad de hoteles de lujo en el país, garantizando seguridad y confort tanto para turistas como para los colaboradores del sector.

El proyecto, ejecutado a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), contempla la rehabilitación de las principales vías de acceso, mejora del drenaje pluvial y la iluminación de las áreas circundantes. Según el ministro, estas obras son fundamentales para mantener la competitividad de la República Dominicana frente a otros destinos del Caribe.

Puntos destacados de la obra:

Conectividad: Mejora directa de las rutas que conectan la autovía con los principales complejos hoteleros de Uvero Alto.

Mejora directa de las rutas que conectan la autovía con los principales complejos hoteleros de Uvero Alto. Seguridad Vial: Instalación de señalización moderna y nueva capa asfáltica de alta resistencia.

Instalación de señalización moderna y nueva capa asfáltica de alta resistencia. Embellecimiento: Un plan de ornato que busca elevar la estética del entorno costero, alineado con el estándar de los hoteles de la zona.

Declaración del Ministro:

«Uvero Alto es una joya de nuestro turismo que no podía seguir esperando por calles dignas. Con este rescate vial, estamos devolviendo la confianza a los inversionistas y asegurando que la experiencia del turista sea de primera desde que sale del aeropuerto hasta que llega a su hotel», afirmó Collado durante el anuncio.

Con este anuncio, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de llevar la inversión pública a cada rincón del mapa turístico nacional, fortaleciendo el modelo de desarrollo sostenible y de calidad.