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La política migratoria de los Estados Unidos han tomado un nuevo giro que coloca a la República Dominicana como el posible centro logístico o «hangar» estratégico para coordinar las deportaciones masivas ejecutadas por las autoridades estadounidenses.

La política migratoria de los Estados Unidos y sus repercusiones en el Caribe han tomado un nuevo giro que coloca a la República Dominicana en el ojo del huracán. Informaciones recientes y debates en la esfera pública apuntan a la posibilidad de que el territorio dominicano sea utilizado como un centro logístico o «hangar» estratégico para coordinar las deportaciones masivas ejecutadas por las autoridades estadounidenses.

Este escenario ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad dominicana, generando un intenso debate sobre la soberanía nacional, la capacidad logística del país y las implicaciones diplomáticas de una medida de tal magnitud.

¿Qué significa ser un «hangar» de deportaciones?

En términos logísticos, la propuesta implicaría que Estados Unidos utilice las instalaciones aeroportuarias y el espacio aéreo dominicano como un punto de tránsito para vuelos fletados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En lugar de realizar vuelos directos hacia naciones con crisis profundas o infraestructura limitada (como es el caso del vecino país, Haití), los aviones estadounidenses aterrizarían en República Dominicana. Desde allí, se coordinaría el traslado final de los deportados por vía terrestre o en aeronaves más pequeñas.

La postura de Estados Unidos

Para Washington, la República Dominicana representa una ubicación geográfica inmejorable. Su cercanía con Haití y otros países de la región, sumada a su moderna infraestructura aeroportuaria, la convierten en un punto de conexión altamente eficiente para descongestionar la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos en su propia frontera sur.

Reacciones y preocupación nacional

Sin embargo, a nivel local, la idea no ha sido bien recibida por gran parte de la opinión pública y los analistas políticos. Las principales preocupaciones giran en torno a tres ejes fundamentales:

Soberanía y Seguridad: Sectores nacionalistas argumentan que ceder el territorio para operaciones migratorias de una potencia extranjera vulnera la soberanía dominicana y podría traer riesgos de seguridad interna. Presión sobre la infraestructura: El país ya lidia con sus propios retos migratorios y fronterizos. Asumir el rol de «puente» para miles de deportados podría saturar los recursos de seguridad y logística en los aeropuertos y zonas fronterizas. El factor haitiano: Dado que un alto porcentaje de las deportaciones estadounidenses en el Caribe corresponde a ciudadanos haitianos, a muchos les preocupa que un fallo en la logística de traslado final termine dejando a los deportados varados en territorio dominicano, agravando la ya compleja situación entre ambas naciones que comparten la isla.

¿Qué sigue ahora?

Hasta que no se establezcan acuerdos bilaterales transparentes o se emitan comunicados oficiales definitivos por parte del gobierno dominicano y el Departamento de Estado de EE. UU., la incertidumbre reinará.

Lo que queda claro es que la posición geográfica de la República Dominicana es tanto una ventaja comercial como un desafío geopolítico. La forma en que la administración de Luis Abinader maneje esta presión externa será determinante para el futuro de la política exterior y migratoria del país.