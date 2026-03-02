Récord histórico de 11.7 millones de visitantes consolidan a RD como hub turístico del Caribe

El país rompió además récord en la llegada de cruceristas, con casi 3 millones de pasajeros, un crecimiento de 6 % respecto a 2024 y, subrayó que el turismo dominicano avanza hacia un modelo más sostenible, diversificado e integrado al territorio, con visión estratégica al 2036 y con impacto directo en 91 comunidades

En 2025 la República Dominicana recibió más de 11.7 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 4.3 %, equivalente a casi 500,000 visitantes adicionales respecto a 2024 y más de 4 millones respecto a 2019, consolidándose como el segundo destino de América Latina, solo por detrás de México.

El presidente Luis Abinader afirmó que el país rompió además récord en la llegada de cruceristas, con casi 3 millones de pasajeros, un crecimiento de 6 % respecto a 2024 y, subrayó que el turismo dominicano avanza hacia un modelo más sostenible, diversificado e integrado al territorio, con visión estratégica al 2036 y con impacto directo en 91 comunidades a través de nuevas infraestructuras y proyectos de desarrollo.

En 2025 se formuló la primera Política y Estrategia Nacional de Turismo Sostenible con visión al 2036, construida con la participación de más de 1,420 actores públicos y privados y, además, se concluyó la Estrategia Nacional de Ecoturismo, orientada a diversificar nuestra oferta, aprovechar de manera responsable nuestras áreas protegidas y llevar desarrollo a nuevos territorios.

A través de Ceiztur entregaron infraestructura clave: muelles turísticos en Miches y La Caleta, renovación de malecones en Haina y Guayacanes, recuperación de espacios naturales como Los Patos y Boca de Cachón, y proyectos urbanos estratégicos en Puerto Plata, Samaná y Sosúa. En total, 91 comunidades recibieron beneficios directos de estas intervenciones.

El presidente Abinader concluyó expresando que: “El turismo seguirá siendo una locomotora del desarrollo económico, pero será también un instrumento de inclusión social y ordenamiento territorial”.