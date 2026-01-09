RD recibe 1.4 millones de visitantes en diciembre y más de 11.6 millones en 2025

República Dominicana se posiciona como líder regional en turismo, fortaleciendo su impacto económico y social, y proyectando un 2026 con expectativas aún más optimistas.

República Dominicana cerró el año 2025 con cifras sin precedentes en la industria turística. El país recibió 1.4 millones de visitantes en diciembre, consolidando el mejor mes en la historia del turismo nacional.

El ministro de Turismo, David Collado, al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria en el periodo enero-diciembre 2025, en un hotel de la capital, señaló que la llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37.8 % con relación al 2022, un 13.3 % respecto al 2023 y un 4.3 % en comparación al año pasado.

En total, durante todo el año llegaron 11,676,901 visitantes, lo que representa un nuevo récord anual y reafirma al país como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

El Ministerio de Turismo destacó que este crecimiento responde a la diversificación de mercados emisores, la mejora en la conectividad aérea y la apuesta por la calidad en la oferta hotelera y de servicios.

Con estos resultados, República Dominicana se posiciona como líder regional en turismo, fortaleciendo su impacto económico y social, y proyectando un 2026 con expectativas aún más optimistas.