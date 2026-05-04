Nuria Piera presenta “José Rafael Llenas Aybar: Justicia cumplida, memoria intacta”

Nuria Piera presenta un análisis profundo y emotivo sobre el caso de José Rafael Llenas Aybar, un niño cuyo secuestro y asesinato conmocionó a la sociedad dominicana.

Un secuestro y asesinato conmocionó a la sociedad dominicana:

La vida de José Rafael: Se destaca su personalidad como un niño alegre, disciplinado, inteligente y muy querido por su familia y compañeros. Sus allegados lo recuerdan con nostalgia, describiendo el vacío irreparable que dejó su ausencia.

Se destaca su personalidad como un niño alegre, disciplinado, inteligente y muy querido por su familia y compañeros. Sus allegados lo recuerdan con nostalgia, describiendo el vacío irreparable que dejó su ausencia. El crimen y la investigación: Se detalla cómo el curso de la investigación dio un giro decisivo tras encontrar un fragmento de cuaderno en la escena del crimen, lo que permitió identificar a los responsables: su primo Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez .

Se detalla cómo el curso de la investigación dio un giro decisivo tras encontrar un fragmento de cuaderno en la escena del crimen, lo que permitió identificar a los responsables: su primo y . Perfiles psicológicos: Expertos analizan la personalidad de los victimarios, señalando en ambos rasgos de frialdad emocional, falta de arrepentimiento auténtico y una visión distorsionada de los valores humanos.

Expertos analizan la personalidad de los victimarios, señalando en ambos rasgos de frialdad emocional, falta de arrepentimiento auténtico y una visión distorsionada de los valores humanos. Desenlace legal: El reportaje aborda la salida de prisión de Juan Manuel Moliné Rodríguez en 2016 tras cumplir su condena, junto con sus declaraciones de perdón ante la prensa.

Se plantea la compleja tensión entre el derecho a la justicia cumplida y el derecho de la sociedad a no olvidar. Nuria Piera concluye que, aunque el proceso legal se haya cerrado, el caso permanece como una herida abierta en la memoria colectiva dominicana.