Randy Guillen: “Dios no es injusto, lo que pasa es que Dios no nos controla”

El pastor Randy Guillén, comparte su testimonio de vida y cómo descubrió a Dios en medio de una crisis económica profunda.

Randy Guillén fundó una exitosa empresa de telecomunicaciones y consultoría en Nueva York, expandiéndose a República Dominicana.

Su empresa perdió el 75% de sus ingresos debido a la crisis financiera global de 2008, específicamente por la quiebra de Leman Brothers, afectando a muchas empresas de consultoría.

En medio de una depresión de tres años y con siete hijos que mantener, Randy encontró a Dios. Reflexiona sobre cómo las crisis te hacen vulnerable y te obligan a cuestionar si tus propios talentos pueden sostener tu vida.