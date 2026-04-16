Carlos David lanza su nuevo álbum “Atemporal”

Con esta nueva producción, el intérprete no solo fortalece su discografía, sino que también se posiciona como una de las figuras que continúa defendiendo la identidad del merengue tradicional

Santo Domingo. El merenguero dominicano Carlos David, quien apuesta por una proyección internacional sin renunciar a la esencia melódica que lo ha convertido en una de las voces más distintivas del género en la República Dominicana, acaba de lanzar un nuevo álbum que marca un momento clave en su carrera.

Carlos David atemporal

“Atemporal”, nombre de la nueva producción musical, contiene los temas Por un beso tuyo, Encadenado, Hijo del destino, De parrando, Por ella, La cita, No me dejes, Como disco rayado, Me gustan más, todos de la autoría de Carlos David y Mal de amor, autoría de Raldy Vásquez.

Reconocido por la calidez y afinación de su interpretación, el artista ha construido un repertorio que conecta con el público a través de temas como Dame tu querer, Pagarás, Lo que me gusta de ti, Yo te amo, Eterna melodía, Mi perico, La hija y la mamá, Frente a una copa de vino y Cal y arena, canciones que reflejan su estilo romántico y su capacidad para narrar historias cotidianas dentro del merengue.

Este nuevo proyecto discográfico llega acompañado de la distribución de DistroKid, una de las plataformas digitales más influyentes para artistas independientes. Con esta alianza, Carlos David busca ampliar su alcance en servicios de streaming y consolidar su presencia en mercados internacionales.

Más allá de la expansión digital, el álbum reafirma su compromiso con un merengue donde la melodía y la interpretación vocal ocupan un lugar central y en el que mantiene fiel a una línea clásica, apostando por arreglos elegantes y letras cargadas de sentimiento.

Con esta nueva producción, el intérprete no solo fortalece su discografía, sino que también se posiciona como una de las figuras que continúa defendiendo la identidad del merengue tradicional, conectando con nuevas audiencias sin perder la autenticidad que lo define.

Con el álbum, asegura el artista, no solo reafirma su lugar dentro del merengue moderno, sino que también se proyecta como uno de los exponentes llamados a mantener viva la tradición, conectando generaciones a través de letras sencillas, melodías pegajosas y una interpretación que privilegia el sentimiento por encima de la estridencia.

Carlos David atemporal

Contenido:

1.- Por un beso tuyo (merengue)

Composición: Rafael David Peguero María / Carlos David

(C) Copyright: Azúcar Music Publishing llc

Arreglo musical: José de los Santos



2.- De parranda (Merengue)

Composición: Rafael David Peguero María / Carlos David

Copyright: Azúcar Music Publishing llc



3.- Mal de amor (merengue)

Composición: Raldy Vázquez

Arreglo musical: Richard Marcel

Copyright: Azúcar Music Publishing llc



4.- Hijo del destino (bachata)

Composición: Rafael David Peguero María / Carlos David

Arreglo musical: José Luis (Rompe Planta)



5.- Me gustan más (urbano) fusión reguetton-merengue

Composición: Rafael David Peguero María / Carlos David

Arreglo musical: Carlos David

Copyright: Azúcar Music Publishing llc



6.- Encadenado a ti (Merengue)

Composición: Rafael David Peguero María / Carlos David

Arreglo musical: Benny Pérez

Copyright: Azúcar Music Publishing llc



7.- La cita (Merengue)

Composición: Rafael David Peguero Maria / Carlos David

Arreglo musical: José de los Santos (Chelín)

Copyright: Azúcar Music Publishing llc



8.- No me dejes

Composición: Rafaela David Peguero María / Carlos David

Arreglo musical: Danny García.

Copyright: Azúcar Music Publishing llc

9.- Lo que tengo para ti (Mujer) (bolero)

Composición: Rafael David Peguero Maria A/K/A Carlos David

Arreglo musical: Carlos David

Copyright: Azúcar Music Publishing llc



10.- Por ella

Composición: Rafael David Peguero María /Carlos David

Copyright: Azúcar Music Publishing llc