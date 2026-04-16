Ayuntamiento del Distrito Nacional rinde honras fúnebres a Carlos Batista

El Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó la mañana de este jueves honras fúnebres

El Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó la mañana de este jueves honras fúnebres al exregidor y periodista Carlos Batista Matos en el Palacio Municipal.

En un acto solemne de cuerpo presente, las autoridades municipales estuvieron encabezadas por el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya, quien manifestó a los familiares del fenecido exservidor público su respeto y solidaridad en este momento de angustia y dolor.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó la mañana de este jueves honras fúnebres

Carolina Mejía hizo guardia de honor en el Bulevar de las Estrellas, al ser expuesto el cuerpo de Matos luego de las honras fúnebres en el Palacio Municipal, donde externó sus condolencias a los familiares y enumeró las cualidades que caracterizaban a Carlos.

“Carlos nos hacía sentir a todos como especiales y únicos, siempre nos dispensó un trato amable, cariñoso y fue una persona propositiva; el Señor lo ha acogido en su seno y nosotros lo vamos a extrañar enormemente, pero nos encargaremos de honrar su memoria copiando el buen ejemplo que Carlos nos dejó”, expresó Mejía.

Carla Batista, hija menor del comunicador, habló en nombre de la familia y agradeció a las autoridades por el tributo realizado a su progenitor.

“A nuestro padre le hubiera encantado y sé que desde el cielo se lo está disfrutando; nosotros, que lo amamos bastante, y ustedes, que sé que también le tenían su aprecio, de corazón gracias”, apuntó Batista.

El acto estuvo marcado por las guardias de honor realizadas por regidores, exregidores y directores del cabildo, así como la entrega de la bandera municipal a los hijos en representación de la familia.

Batista Matos se desempeñó como regidor en esta demarcación en el periodo 2010-2016; además, se destacó en el espectáculo y entretenimiento a nivel nacional.

Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como conductor y productor del programa “Con los Famosos”, en Color Visión, donde durante décadas implantó un estilo particular, autodenominándose como el hombre más caro de la televisión.

El eminente comunicador también presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, a través de la cual impulsó el reconocimiento de personalidades del arte y la cultura nacional.