¿Qué se espera en la 1º etapa de Samaná Bayport?

Con la puesta en marcha de esta primera fase, República Dominicana reafirma su liderazgo regional en infraestructura turística, apostando por la diversificación de sus polos de atracción y el fortalecimiento del empleo local

Con el objetivo de consolidar a la República Dominicana como el principal destino de cruceros en el Caribe, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes el acto de inauguración de la primera etapa del puerto Samaná Bayport.

Esta infraestructura estratégica representa una de las inversiones más significativas en materia portuaria para la región Nordeste, diseñada para recibir a miles de visitantes y dinamizar la economía local a través del turismo de alta escala.

Motor de desarrollo económico

Durante el corte de cinta, la vicepresidenta Peña destacó que este proyecto es el resultado de la confianza del sector privado en las políticas de desarrollo del Gobierno. «Samaná Bayport no es solo un puerto; es una puerta abierta a nuevas oportunidades, empleos y bienestar para las familias de esta provincia», afirmó la mandataria.

El puerto cuenta en esta primera fase con facilidades modernas para el atraque de embarcaciones de última generación, áreas de recepción de pasajeros y zonas comerciales que permitirán a los cruceristas disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de Samaná desde el primer momento de su llegada.

Capacidad y proyección

Samaná Bayport está proyectado para manejar una capacidad operativa que transformará el flujo turístico de la zona. Se espera que, con la entrada en funcionamiento de esta etapa, se incremente significativamente el número de cruceristas que visitan la bahía cada año, posicionando a la provincia como un punto de escala obligatoria en las rutas internacionales del Atlántico.

Al evento asistieron autoridades del sector turístico, representantes de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y empresarios del consorcio a cargo del proyecto, quienes coincidieron en que la obra cumple con los más altos estándares de sostenibilidad ambiental para proteger el ecosistema de la bahía.

Con la puesta en marcha de esta primera fase, República Dominicana reafirma su liderazgo regional en infraestructura turística, apostando por la diversificación de sus polos de atracción y el fortalecimiento del empleo local.