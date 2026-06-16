Bajos de Haina inaugura el Bulevar de la Salud, una obra que transforma el entorno urbano e impulsa el turismo local con espacios verdes y áreas recreativas.

Hoy, Haina da su paso más firme transformando sus paisajes de cemento en oasis habitables. con la reciente inauguración del Bulevar de la Salud.

Bajos de Haina ha estado históricamente anclado en el imaginario colectivo como el gran epicentro industrial y portuario de la República Dominicana. Sin embargo, las ciudades industriales están transformando sus paisajes de cemento en oasis habitables.

Esta nueva infraestructura no es solo un proyecto de embellecimiento municipal; representa un cambio de paradigma que busca atraer el turismo interno, fomentar el bienestar y ofrecer un respiro verde a una comunidad que por décadas demandó espacios de esparcimiento dignos.

De polo industrial a destino de bienestar urbano

El turismo moderno ya no se limita exclusivamente a sol y playa; el «turismo de bienestar» y la recuperación de espacios urbanos son tendencias globales. El Bulevar de la Salud está diseñado para cambiar la narrativa visual y social de Haina.

El proyecto rescata una importante franja de terreno para convertirla en un pulmón ecológico y recreativo, ofreciendo tanto a los munícipes como a los visitantes de zonas aledañas (como San Cristóbal y el Gran Santo Domingo) un lugar seguro para la desconexión y la actividad física.

¿Qué ofrece el nuevo Bulevar de la Salud?

La intervención urbana ha sido planificada para integrar a toda la familia, estructurando el espacio en diferentes zonas de aprovechamiento. Entre sus principales atractivos destacan:

Rutas de senderismo y ejercicio: Caminerías amplias y señalizadas, ideales para caminatas matutinas, trote y ciclismo ligero, fomentando un estilo de vida activo.

Caminerías amplias y señalizadas, ideales para caminatas matutinas, trote y ciclismo ligero, fomentando un estilo de vida activo. Zonas de descanso y paisajismo: Áreas arborizadas con flora adaptada al clima local, proporcionando sombra natural y un ecosistema que contrarresta la huella térmica industrial.

Áreas arborizadas con flora adaptada al clima local, proporcionando sombra natural y un ecosistema que contrarresta la huella térmica industrial. Parques infantiles seguros: Módulos de juego con pisos amortiguadores para garantizar la seguridad de los más pequeños.

Módulos de juego con pisos amortiguadores para garantizar la seguridad de los más pequeños. Iluminación inteligente y seguridad: Un moderno sistema de luces LED y vigilancia que permite extender la vocación turística del bulevar hacia las horas nocturnas, garantizando tranquilidad a los visitantes.

El impacto en el ecosistema turístico y económico local

Desde la perspectiva del turismo investigativo, la creación de espacios públicos de alta calidad genera un efecto dominó en la microeconomía. La apertura del Bulevar de la Salud ya comienza a perfilarse como un motor para el «microturismo».

Beneficios Económicos Impacto Directo en la Comunidad Dinamización comercial Atracción de pequeños emprendedores gastronómicos y vendedores artesanales organizados en las periferias. Aumento de plusvalía Revalorización de las propiedades inmobiliarias comerciales y residenciales cercanas al proyecto. Flujo de visitantes Retención del gasto local, evitando que los residentes tengan que viajar a la capital para buscar esparcimiento.

El Bulevar de la Salud es una prueba tangible de que la inversión en infraestructura verde es el camino correcto para equilibrar el desarrollo industrial con el bienestar humano.

Haina no solo inauguró un parque; inauguró una nueva visión de ciudad donde el turismo urbano y la salud caminan de la mano.