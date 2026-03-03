Puesta en marcha la construcción de un club de playa en Isla Catalina

Con estas obras, Isla Catalina se prepara para una nueva era de esplendor, donde la naturaleza y la modernidad convergen para beneficio de la economía local y el orgullo dominicano.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este sábado 28 de febrero de 2026 la inauguración del Muelle Turístico del Atelón (también referido como KlübCatalina) y dio el primer palazo para la construcción de un moderno club de playa en la misma zona.

Esta infraestructura busca optimizar la logística marítima, permitiendo un desembarque seguro para los turistas que llegan en yates y catamaranes a este monumento natural.

Club de Playa: El proyecto iniciado forma parte de una estrategia de turismo sostenible que busca fortalecer la competitividad de la provincia La Romana y generar nuevos empleos.

El mandatario destacó que, con esta obra, ya suman 22 muelles (turísticos y pesqueros) desarrollados durante su gestión, consolidando al país como un referente náutico en el Caribe.

Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, ofreció datos reveladores sobre el cambio en el perfil del inversionista en el país. Resaltó que la inversión en el sector ha dado un giro significativo: anteriormente, el capital era en un 70% extranjero, mientras que hoy en día es el empresariado dominicano quien lidera la construcción de nuevos proyectos hoteleros.

Collado citó como ejemplo de este éxito la expansión de Casa de Campo, que recientemente inauguró 64 habitaciones de ultra-lujo donde la suite presidencial alcanza los USD 14,000 por noche, manteniendo una ocupación total hasta el mes de abril.