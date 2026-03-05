¡Primicia! RD consolida su industria Aeronáutica

La fabricación local de los Dulus representa un avance significativo y una mayor autonomía para la República Dominicana en su defensa y seguridad aérea

El avance de la República Dominicana en la industria aeronáutica gracias a un acuerdo con la empresa italiana Fly Legend y es que el país está ensamblando aviones Dulus TP75.

La República Dominicana podría comercializar estas aeronaves con otros países como Guyana, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Perú.

Las aeronaves Dulus son mucho menos costosas de operar. Se estima un ahorro de más de 200,000 USD desde su entrada en servicio. Han acumulado 1769 horas de vuelo en misiones de entrenamiento y patrullaje.

