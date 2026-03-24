Más Contenido

    ¡Primicia! La ganadora del Premio Soberano «Luz García» Con Jatnna

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    Luz habla sobre la intensidad de su trabajo, los momentos difíciles en los que tuvo que sonreír frente a la cámara aunque su corazón estuviera triste

    Luz García, destacada presentadora y productora dominicana, tras ganar el Premio Soberano como mejor presentadora de televisión.

    Jatnna Távarez felicita efusivamente a Luz García, resaltando su amistad de años y el merecido reconocimiento tras 25 años de carrera.

    Luz habla sobre la intensidad de su trabajo, los momentos difíciles en los que tuvo que sonreír frente a la cámara aunque su corazón estuviera triste, y la importancia de la excelencia y la constancia para alcanzar el éxito.

    Luz expresa su deseo de trascender más allá de la comunicación tradicional, enfocándose en un propósito de servicio y ayuda social.

    Luz habla sobre la intensidad de su trabajo, los momentos difíciles en los que tuvo que sonreír frente a la cámara aunque su corazón estuviera triste

    Luz García, destacada presentadora y productora dominicana, tras ganar el Premio Soberano como mejor presentadora de televisión.

    Jatnna Távarez felicita efusivamente a Luz García, resaltando su amistad de años y el merecido reconocimiento tras 25 años de carrera.

    Luz habla sobre la intensidad de su trabajo, los momentos difíciles en los que tuvo que sonreír frente a la cámara aunque su corazón estuviera triste, y la importancia de la excelencia y la constancia para alcanzar el éxito.

    Luz expresa su deseo de trascender más allá de la comunicación tradicional, enfocándose en un propósito de servicio y ayuda social.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados