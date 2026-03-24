¡Primicia! La ganadora del Premio Soberano «Luz García» Con Jatnna

Luz habla sobre la intensidad de su trabajo, los momentos difíciles en los que tuvo que sonreír frente a la cámara aunque su corazón estuviera triste

Luz García, destacada presentadora y productora dominicana, tras ganar el Premio Soberano como mejor presentadora de televisión.

Jatnna Távarez felicita efusivamente a Luz García, resaltando su amistad de años y el merecido reconocimiento tras 25 años de carrera.

Luz habla sobre la intensidad de su trabajo, los momentos difíciles en los que tuvo que sonreír frente a la cámara aunque su corazón estuviera triste, y la importancia de la excelencia y la constancia para alcanzar el éxito.

Luz expresa su deseo de trascender más allá de la comunicación tradicional, enfocándose en un propósito de servicio y ayuda social.