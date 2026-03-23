Primer picazo para la construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal

Este ambicioso proyecto contempla una inversión inicial aproximada de RD$90 millones y busca transformar los terrenos del antiguo zoológico municipal en un moderno espacio de recreación y sostenibilidad.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, junto al alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, encabezaron este viernes el acto del primer picazo que deja iniciados formalmente los trabajos de construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca.

Detalles del Proyecto

Este ambicioso proyecto contempla una inversión inicial aproximada de RD$90 millones y busca transformar los terrenos del antiguo zoológico municipal —fundado en 1982 y cerrado hace varios años— en un moderno espacio de recreación y sostenibilidad.

La obra integrará diversas áreas diseñadas para el disfrute de la familia y el cuidado del medioambiente:

Zonas de esparcimiento: Áreas verdes, senderos modernos y flora autóctona.

Áreas verdes, senderos modernos y flora autóctona. Infraestructura recreativa: Espacios deportivos y culturales.

Espacios deportivos y culturales. Pulmón ecológico: El parque funcionará como el principal pulmón natural de la ciudad, garantizando aire puro y preservación de la biodiversidad local.

Impacto y Declaraciones

Durante el acto, el ministro Andrés Bautista destacó que esta obra responde al interés del Poder Ejecutivo de descentralizar el presupuesto y llevar soluciones concretas a las comunidades. Por su parte, el alcalde Guarocuya Cabral calificó el inicio de los trabajos como un hecho histórico que rescata la memoria colectiva del municipio y ofrece una pieza maestra de «arquitectura social» para las presentes y futuras generaciones.

El diseño del parque fue supervisado por el ingeniero Miguel Ángel Fernández, director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Moca, quien aseguró que la obra será un referente de saneamiento y equilibrio medioambiental en la región.