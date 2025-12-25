Presidente Abinader: “Que la Navidad nos encuentre unidos”

Con este mensaje, el jefe de Estado reafirma su llamado a la convivencia armoniosa y al fortalecimiento de los lazos que unen a la nación

El presidente de la República, Luis Abinader, dirigió un mensaje especial a la nación con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, en el que exhortó a todos los dominicanos a vivir estas festividades en un espíritu de unidad, amor y solidaridad.

El mandatario destacó que la Navidad es un tiempo propicio para reflexionar sobre los valores que fortalecen a la sociedad y para renovar el compromiso de trabajar juntos por un país más justo y próspero. Asimismo, subrayó la importancia de compartir con los más necesitados y de mantener la esperanza en un futuro mejor para todos.

“Que estas fiestas nos encuentren unidos como pueblo, inspirados en el amor y la solidaridad que caracterizan al pueblo dominicano”, expresó el presidente, al tiempo que deseó paz y prosperidad para cada familia en el nuevo año.

Con este mensaje, el jefe de Estado reafirma su llamado a la convivencia armoniosa y al fortalecimiento de los lazos que unen a la nación, invitando a que la alegría de la Navidad y la esperanza del Año Nuevo se conviertan en motores de unión y desarrollo.