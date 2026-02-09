Presentación de Bad Bunny: Opiniones a favor y en contra 

Más Contenido

    La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, destaca el inmenso esfuerzo detrás del espectáculo y su impacto global

    Se invirtieron miles de horas de trabajo con entre 2,000 y 8,000 personas involucradas para un show de 13 minutos. Este evento posicionó a los latinos en el escenario más importante del evento deportivo más visto a nivel mundial. 

    El show de Bad Bunny captó la atención de 135.4 millones de espectadores solo en televisión, casi 200 millones en Apple Music y 511 millones en otras plataformas europeas.

