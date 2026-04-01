Port Samaná: El nuevo gigante turístico que transformará la economía del Nordeste

Port Samaná, una ambiciosa terminal de cruceros y proyecto turístico-portuario que promete consolidar a la península como el destino élite del Caribe

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 24 de noviembre marcará un antes y un después para la provincia de Samaná con la inauguración oficial de Port Samaná, una ambiciosa terminal de cruceros y proyecto turístico-portuario que promete consolidar a la península como el destino élite del Caribe.

Este proyecto no solo redefine el paisaje de la zona, sino que se presenta como el principal motor de desarrollo económico de la región. Según las proyecciones, la entrada en operación de Port Samaná generará un impacto inmediato en la empleomanía local con la creación de 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, sumando un total superior a las 4,000 nuevas plazas laborales.

Un impulso sin precedentes

El impacto de Port Samaná va más allá de la terminal. La dinamización económica se sentirá en cada rincón de la provincia, beneficiando a:

Transportistas y guías turísticos.

Comercios locales y artesanía.

Sector gastronómico y hotelero.

Con esta infraestructura, Samaná se coloca en el radar de las grandes líneas de cruceros del mundo, atrayendo a miles de visitantes internacionales que buscan la combinación perfecta entre naturaleza virgen y servicios de clase mundial.

Destino de cruceros de referencia

La inauguración de Port Samaná refuerza la estrategia nacional de convertir a la República Dominicana en el «Hub de Cruceros» del Caribe. Su ubicación estratégica permitirá una logística eficiente para las embarcaciones de gran calado, ofreciendo a los cruceristas una puerta de entrada directa a las maravillas de la península, desde el avistamiento de ballenas jorobadas hasta la exuberancia de sus parques nacionales.

La expectativa crece entre los residentes y empresarios de la zona, quienes ven en el próximo 24 de noviembre el inicio de una era de prosperidad y proyección internacional para «la provincia del coco».