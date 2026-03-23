¡Polémica! Prestamos entre Parejas ¿Se pagan? | Aquí se habla español

Los panelistas discuten si el dinero dado a una pareja debe considerarse un préstamo a devolver o un regalo

Aquí se Habla Español presenta un debate divertido y jocoso sobre el tema “Préstamos entre Parejas ¿Se pagan?”. Los panelistas discuten si el dinero dado a una pareja debe considerarse un préstamo a devolver o un regalo/inversión.

Algunas panelistas argumentan que entre parejas no existen los préstamos, ya que al ser «uno solo», el dinero se da sin esperar devolución. Sin embargo, otras admiten que sí prestan dinero, pero esperan que se les devuelva, a veces en cuotas.

Se comparten consejos sobre cómo manejar el dinero en pareja, como fingir dificultades financieras para evaluar la generosidad de la otra persona.

Se menciona que los hombres a menudo ven el dinero dado a la pareja más como una inversión que como un préstamo formal. También se discute la importancia de no parecer necesitado al pedir prestado para no dañar la relación.