Polémica en el mundo del género urbano

Un post y un comentario en las redes sociales agitan las aguas entre exponentes del reguetón y empieza una batalla de dimes y diretes. Una podría incluso terminar en demanda.

El mundo de la música urbana siempre ha causado polémica. Sus letras, la actitud y el look de sus exponentes, sus posiciones ante temas sociales y políticos han dado de qué hablar. Esta semana el carácter controversial de algunos personajes de la música urbana ha generado controversia.

El primero en agitar las aguas fue Arcángel. El artista se convirtió en tendencia en las redes sociales después de difundir un post en el que compartió un mensaje en donde se refiere a las mujeres. Estas fueron sus palabras: “Quieres que te respeten como mujer, ¡bla, bla, bla! pero te pasas enseñando el cu… el las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan”.

Las reacciones en contra de lo escrito por el intérprete de “Soy una gárgola” no se hicieron esperar. Una de las féminas en refutar su post fue su homóloga oriunda de Brasil Anita, quién se expresó con contundencia. Al respecto señaló: “Esta soy yo, mostrando mi culo en mi instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer…. puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto ? Estoy confundida”.

Karol G, Kenia Os, Natti Natasha y Lali le dieron like a la publicación de Anitta en contra Arcángel. Por otro lado, el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, también dejó saber su opinión. El cantautor que actualmente se encuentra residiendo en República Dominicana para cumplir compromisos laborales, opinó que “la mayoría de los ‘ismos’ son nocivos, incluyendo el feminismo”.

Con estas palabras el artista quiso decir que el respeto debe ser generalizado tanto para hombres como para mujeres. Por su parte, Arcángel se disculpó y trató de aclarar sus palabras; pero no fue tan acertado: “Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que hayan sentido que les falté al respeto por este comentario… yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, no, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen respeto”, escribió esta vez.

Otra polémica más

Después del alboroto suscitado por las palabras escritas por Arcángel, se encendió otra mecha. Esta vez los protagonistas de la controversia fueron Don Omar y Raphy Pina, actual pareja y padre del bebé que espera Natti Natasha. Pero, ¿Qué ocurrió? La cosa fue así.

El intérprete de “El señor de la noche” y “Tamboo” habría llamado “chota”, palabra que quiere decir soplón, a Pina en una publicación de Facebook.

Días después, el productor a través de sus abogados solicitó al reggaetonero que se retracte de sus declaraciones “falsas y difamatorias” con una disculpa pública o que muestre las pruebas que tiene. De lo contrario, será demandado por difamación.

Pina hizo la exhortación a través de su cuenta oficial de Instagram y la acompañó con el siguiente mensaje: “Estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Me encuentro feliz, ustedes han sido partícipes de tales hechos. Ahora bien, últimamente veo que esta felicidad le molesta a muchos y no puedo pasar por alto las feas, preocupantes y viciosas acusaciones que el Sr. Landrón (Don Omar) ha lanzado en los últimos ‘post’ directamente a mi persona…”

También te puede interesar:

Potencia tu productividad con estos consejos

En 2016 comenzaron los roces entre Raphy Pina y el intérprete de “Pobre Diabla”, quienes venían trabajando desde 2013 cuando ambos firmaron un contrato de tres años. Las diferencias comenzaron en el marco del tour ‘The Kingdom’, donde el reggaetonero y Daddy Yankee compartieron el escenario. Esta gira marcó el retiro del intérprete de Don Omar. ¿En qué parará este embrollo? ¿Se disculpará Don Omar?