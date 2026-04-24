“La Escuelita” del Show de Raymond y Miguel

En este divertido sketch del programa «El Show de Raymond y Miguel» titulado «La Escuelita», el popular productor de televisión Iván Ruiz participa como profesor invitado.

El segmento comienza con la introducción de Iván Ruiz como el nuevo profesor, quien es recibido con ironías y bromas por parte de los alumnos.

Se desarrolla una interacción caótica y cómica entre el profesor y los estudiantes, quienes cuestionan su autoridad, hablan de temas inapropiados para su edad (como la «juca») y hacen comentarios sobre los premios «Soberano» que ha ganado Ruiz.

El profesor presenta a una alumna invitada proveniente de un colegio prestigioso llamada Pamicho (interpretada por Pamela Sued), quien intenta mantener la compostura académica ante el comportamiento irreverente de sus compañeros.

Durante la clase, el profesor Iván Ruiz explica cómo se produce la «telerealidad» y el desafío que implica manejar un programa en vivo con personalidades y temperamentos tan diversos, comparándolo con el comportamiento de los alumnos en el aula.