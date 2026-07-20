Uno de los tesoros más fotogénicos de Barahona: una playa de aguas turquesa y arena clara, enmarcada por montañas verdes, donde la calma del mar se combina con la calidez de su gente.

En el episodio “Playa Paraíso y su gastronomía” de Dominicana, quiero verte, Albert Mena e Ivana Gavrilovic nos llevan a descubrir uno de los tesoros más fotogénicos de Barahona: una playa de aguas turquesa y arena clara, enmarcada por montañas verdes, donde la calma del mar se combina con la calidez de su gente.

Además de mostrar la belleza natural, el programa se sumerge en la gastronomía local, desde pescados y mariscos frescos hasta platos típicos que cuentan historias de tradición y sabor sureño. Es un recorrido que mezcla paisaje, cultura y cocina en un solo viaje sensorial.