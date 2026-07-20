El Chaval de la Bachata lanzó nuevo álbum “Sabor a Verona”

La producción, que cuenta con 14 temas, ya está disponible en todas las plataformas de música digital

Santo Domingo. El bachatero dominicano El Chaval de la Bachata inició una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su producción discográfica “Sabor a Verona”, que ya está disponible desde el pasado viernes 17 de julio en todas las plataformas digitales bajo el sello 829Music Mundial LLC.

El artista define este trabajo como un proyecto “hecho con el corazón”, inspirado en experiencias y sentimientos universales que conectan con las historias de amor, desamor y superación que han caracterizado su trayectoria musical.

“Es un álbum hecho con el corazón, inspirado en vivencias que muchos de ustedes también han sentido. Cada canción tiene un pedazo de mi alma, y deseo que, cuando la escuchen, también forme parte de la historia de ustedes”, expresó el intérprete.

Sabor a Verona reúne 14 temas, entre composiciones inéditas y colaboraciones especiales, mostrando la esencia romántica que ha consolidado a El Chaval como una de las voces más representativas de la bachata contemporánea.

Entre los invitados figuran Wilson Max, quien participa en el tema “Enfermera”, y JC La Nevula, presente en “Puro Veneno”. El repertorio también incluye canciones como “Te Voy A Querer Más”, “Te Vas A Quedar Con Las Ganas”, “Déjame Llorar Por Ti”, “Con Los Pies En El Suelo”, “Eso Te Duele”, ”¿Por Qué Ya No Me Quieres?”, “Tu Recuerdo”, “No Me Rindo”, ”¿Qué Tal Mi Amor?” y “El Perro”, además de la introducción “A Verona, per alleviare la tristezza”.

La producción cuenta con composiciones de Linar de Jesús Espinal Núñez, Wilson Espinal, Francisco Ramón Santana (Frantoni Santana), Deyvi Simé, Calixto Ochoa, José López y Nelson William Mendoza Mordán, conformando un repertorio que apuesta por letras emotivas y melodías que mantienen viva la tradición de la bachata.

Con este lanzamiento, El Chaval de la Bachata reafirma su compromiso con un género que ha llevado a escenarios nacionales e internacionales, ofreciendo a sus seguidores una producción que promete convertirse en la banda sonora de nuevas historias de amor y desamor.