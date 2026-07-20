Día del Ajedrez: Grandes maestros de República Dominicana

Hoy 20 de julio es el Día Mundial del Ajedrez. Conoce a los grandes maestros y figuras que ponen en alto a la República Dominicana frente al tablero mundial.

Este 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez, una fecha designada por las Naciones Unidas para conmemorar la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en 1924. Este deporte ciencia, que fomenta la equidad, el respeto y la brillantez intelectual, tiene una historia profunda y nombres ilustres en la República Dominicana.

A lo largo de los años, el país ha cultivado talentos que han logrado traspasar fronteras, obteniendo títulos internacionales y representando a la bandera tricolor en las prestigiosas Olimpíadas Mundiales de Ajedrez.

Día del Ajedrez

En este día, destacamos a los máximos representantes dominicanos de esta disciplina:

1. Ramón Mateo (Gran Maestro Internacional)

Es la máxima leyenda del ajedrez dominicano. Ramón Mateo hizo historia al convertirse en el primer y único ajedrecista del país en alcanzar el título de Gran Maestro Internacional (GM), el galardón más alto que otorga la FIDE. Logró esta hazaña tras intensas competiciones en Europa, superando la barrera de los 2500 puntos ELO. Ha sido campeón nacional en múltiples décadas y es el gran referente histórico del deporte en la isla.

2. José Lisandro Muñoz (Maestro Internacional)

Uno de los jugadores más dominantes en la historia moderna del ajedrez local. Ostenta el título de Maestro Internacional (MI) y ha demostrado una hegemonía impresionante a nivel nacional, coronándose campeón del Torneo Nacional de Ajedrez de la República Dominicana en al menos siete ocasiones. Su solidez y preparación lo convierten en un pilar del equipo olímpico dominicano.

3. José Manuel Domínguez (Maestro Internacional)

Un veterano de mil batallas originario de Santiago de los Caballeros. Con el título de Maestro Internacional (MI), Domínguez ha sido campeón nacional y es reconocido por su profundo conocimiento posicional y su larga trayectoria representando al país en competiciones internacionales.

4. Josué Araujo Sánchez (Maestro Internacional)

Representa el talento y la fuerza de los ajedrecistas titulados que mantienen viva la competitividad del país a nivel regional. Como Maestro Internacional (MI), Araujo es una pieza clave en los torneos de alto rendimiento.

El país también cuenta con una sólida base de Maestros FIDE (MF), entre los que destacan figuras como Carlos Paul Abreu, Christopher Guzmán, Víctor Méndez, Nelson Alvarado y Braulio Ramírez, quienes continúan impulsando el desarrollo del ajedrez en escuelas y clubes de todo el territorio nacional.