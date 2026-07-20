¿Qué está pasando con el Nuevo Código Penal?

El abogado y jurista Miguel Valerio habla del polémico debate sobre el Nuevo Código Penal en la República Dominicana y la realidad política y social del país.

Este episodio de Líderes, conducido por Orlando Jorge Villegas, cuenta con la participación del abogado y jurista Miguel Valerio. La conversación se centra en el polémico debate sobre el Nuevo Código Penal en la República Dominicana y la realidad política y social del país.

Valerio analiza cómo el debate sobre el aborto ha sido una «piedra en el zapato» durante décadas, pero ahora la controversia se ha desplazado hacia la difamación e injuria. El abogado critica la técnica legislativa actual, señalando que despenalizar excesivamente estos delitos podría dejar a los funcionarios y ciudadanos sin protección ante la difamación profesional y la extorsión en medios digitales.

Se discute la influencia de figuras como Santiago Matías (Alofoke) y otros comunicadores alternativos. Valerio reconoce su talento y éxito, pero advierte sobre los peligros de un discurso basado en el ataque y la falta de límites, abogando por un ejercicio responsable de la influencia digital.

El invitado subraya la importancia de implementar el nuevo código, ya que tipifica delitos modernos como estafas con criptomonedas, falsedad digital y abuso policial, vacíos legales que actualmente benefician a los criminales.

Villegas y Valerio analizan cómo al presidente Luis Abinader le ha tocado gobernar en un ecosistema donde lo «virtual» (redes sociales, narrativas digitales) tiene un peso real y constante en la toma de decisiones políticas.

Inspirado por Richard Nixon, Valerio reflexiona sobre la existencia de una parte de la sociedad dominicana que no participa en el «ruido» digital, pero que anhela orden, estabilidad y una sociedad organizada donde se pueda trabajar y producir sin sobresaltos.

En conclusión, Valerio hace un llamado a la reflexión sobre el futuro del país, apostando por una sociedad más culta, donde el conocimiento y el respeto a la institucionalidad primen sobre la agitación constante.