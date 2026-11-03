Pedernales recibe dos cruceros y afianza turismo de cruceros

El ministro David Collado destaca la llegada de cerca de 8,000 visitantes a Cabo Rojo en dos cruceros, impulsando la economía local de Pedernales.

El Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, destacó el impacto histórico que representa para el sur del país la llegada de cerca de 8,000 visitantes a través de dos cruceros que atracaron de manera simultánea en el puerto de Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales.

La masiva llegada de turistas marca un hito en la consolidación de este nuevo destino caribeño, evidenciando el crecimiento sostenido de la industria de cruceros en la República Dominicana y la dinamización económica de toda la región suroeste.

Impacto directo en la economía local y empleos

Durante su recorrido por la zona, el ministro Collado resaltó cómo la llegada masiva de cruceristas transforma de forma inmediata la realidad socioeconómica de los habitantes de Pedernales y zonas aledañas:

Dinamización del comercio: Los visitantes disfrutan de la gastronomía típica, artesanías locales, excursiones ecológicas y la calidez de los emprendedores de la provincia, generando ingresos directos para las mipymes.

Los visitantes disfrutan de la gastronomía típica, artesanías locales, excursiones ecológicas y la calidez de los emprendedores de la provincia, generando ingresos directos para las mipymes. Generación de oportunidades: El flujo constante de barcos estimula la creación de nuevos empleos formales en el sector de servicios, transporte turístico y guías especializados.

El flujo constante de barcos estimula la creación de nuevos empleos formales en el sector de servicios, transporte turístico y guías especializados. Proyección internacional: Cabo Rojo se posiciona con fuerza en las rutas de las principales navieras del Caribe, atrayendo la atención de inversionistas interesados en el desarrollo hotelero sostenible de la zona.

«Ver Cabo Rojo lleno de miles de visitantes disfrutando de nuestra hospitalidad confirma que apostar por el sur del país era el camino correcto para el turismo dominicano,» expresó el ministro David Collado.

Con la consolidación de Cabo Rojo como puerto de escala, el Estado dominicano avanza firmemente en su plan de descentralización turística, diversificando la oferta del país y llevando desarrollo, empleo y bienestar a las provincias del sur profundo.