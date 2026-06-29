Sensación térmica elevada.

Fuente oficial INDOMET

La aproximación de una onda tropical ha generado chubascos dispersos desde la madrugada sobre la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná. Se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras localidades del sureste durante el transcurso de la mañana. Mientras que en la tarde, se prevé que se concentren sobre Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, el norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de San Juan y Elías Piña, entre otras zonas cercanas, como aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, disminuyendo gradualmente durante la noche.

Se informa sobre un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas al sureste de la costa este de los Estados Unidos. Esta área posee una probabilidad baja (alrededor de un 10 %) para alcanzar la categoría de ciclón tropical en los próximos 7 días. Por su posición y distancia, no ofrece peligro para la República Dominicana.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con posibles chubascos matutinos. Luego, nubes aisladas y ambiente caluroso.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con posibles chubascos matutinos. En la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con posibles chubascos matutinos. En la parte norte, en la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con posibles chubascos matutinos. En la parte norte, en la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Temperaturas: mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 32 °C y 34 °C.

Mañana martes, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se pronostican chubascos sobre zonas de La Altagracia, El Seibo, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, entre otras provincias, debido a la incidencia de otra onda tropical. En la tarde, la actividad lluviosa se concentrará en zonas de La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y otras provincias aledañas, en forma de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Continuaremos con sensación térmica elevada, debido a las altas temperaturas, el aumento de la humedad, la época del año y la presencia de polvo del Sahara. Por esta razón, se recomienda hidratarse con frecuencia, usar ropa ligera y de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Distrito Nacional: soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados con posibles tronadas.

Santo Domingo: soleado con ligeros incrementos nubosos y chubascos locales con posibles tronadas.

El miércoles, una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera favorecerá chubascos matutinos en La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias aledañas. En la tarde, se esperan aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de la Cordillera Central.

Resumen: ondas tropicales y vaguadas incrementarán las lluvias sobre varias provincias del país durante los próximos días. Hoy, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el interior del territorio nacional. Sensación térmica elevada.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Ambiente caluroso. En la parte sur, en la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 Puerto Plata Ambiente caluroso y de nubes aisladas. 32/34 23/25 Duarte Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. 32/34 23/25 Constanza En la tarde, incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 27/29 15/17 Peravia Ambiente caluroso. En la parte norte, en la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 24/26 San Pedro de Macorís Ambiente caluroso. En la parte norte, en la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 La Romana Ambiente caluroso. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 23/25 La Vega En la tarde, en la parte sur, incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Ambiente caluroso. En la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 32/34 24/26 San Cristóbal Ambiente caluroso. En la parte norte, en la tarde, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Samaná Chubascos durante la mañana. Luego, ambiente caluroso. 32/34 24/26 Monte Cristi Ambiente caluroso y de nubes aisladas. 34/36 24/26 Azua Ambiente caluroso. En el norte, en la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 34/36 19/21 San Juan Ambiente caluroso. En el norte, en la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 34/36 19/21 Barahona Ambiente caluroso y de nubes aisladas. 34/36 24/26 La Altagracia Chubascos matutinos hacia la parte norte. Ambiente caluroso. 32/34 24/26

Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Jesús Beltre