Onda tropical trae fuertes lluvias y calor a Dominicana

Una onda tropical y una vaguada provocarán aguaceros con tronadas hoy
Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana estarán marcadas hoy por el acercamiento de una onda tropical y los efectos de una vaguada. Ambos sistemas atmosféricos incrementarán la nubosidad y generarán episodios de lluvias significativas, todo esto acompañado de una elevada sensación térmica en el territorio nacional.
Evolución de las lluvias para hoy
El patrón de precipitaciones se irá intensificando y desplazando a medida que avance la jornada:
- Durante la mañana: Desde la madrugada se registran chubascos dispersos sobre la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná. Se espera que estas lluvias se extiendan hacia otras localidades de la región sureste en el transcurso de la mañana.
- Durante la tarde: La inestabilidad producirá aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas serán: Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, el norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de San Juan y Elías Piña.
- Durante la noche: Las precipitaciones comenzarán a disminuir gradualmente.
Elevada sensación térmica
A pesar de las lluvias, el ambiente continuará sintiéndose muy sofocante. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores entre 32 °C y 34 °C. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y vestir ropa ligera.
Actualidad Ciclónica
El Centro Nacional de Huracanes monitorea un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas ubicada al sureste de la costa este de los Estados Unidos.
Atención: Este sistema posee una probabilidad muy baja (alrededor de un 10 %) de alcanzar la categoría de ciclón tropical en los próximos 7 días. Por su posición y distancia actual, no ofrece ningún peligro para la República Dominicana.
Pronóstico para el Gran Santo Domingo
Para los residentes en la capital y la provincia de Santo Domingo, este es el panorama meteorológico esperado:
- Distrito Nacional: Incrementos nubosos con posibles chubascos matutinos. Luego, nubes aisladas y ambiente muy caluroso.
- Santo Domingo Norte: Posibles chubascos matutinos. En la tarde, prepárese para aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
- Santo Domingo Oeste: Lluvias ligeras matutinas. En la parte norte, durante la tarde, se registrarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
- Santo Domingo Este: Incrementos nubosos con probables chubascos en la mañana. En la zona norte, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en horas de la tarde.