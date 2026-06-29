Onda tropical trae fuertes lluvias y calor a Dominicana

Una onda tropical y una vaguada provocarán aguaceros con tronadas hoy

Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana estarán marcadas hoy por el acercamiento de una onda tropical y los efectos de una vaguada. Ambos sistemas atmosféricos incrementarán la nubosidad y generarán episodios de lluvias significativas, todo esto acompañado de una elevada sensación térmica en el territorio nacional.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones se irá intensificando y desplazando a medida que avance la jornada:

Durante la mañana: Desde la madrugada se registran chubascos dispersos sobre la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná . Se espera que estas lluvias se extiendan hacia otras localidades de la región sureste en el transcurso de la mañana.

Desde la madrugada se registran chubascos dispersos sobre la zona costera de . Se espera que estas lluvias se extiendan hacia otras localidades de la región sureste en el transcurso de la mañana. Durante la tarde: La inestabilidad producirá aguaceros localmente moderados a fuertes , acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas serán: Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, el norte de Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de San Juan y Elías Piña .

La inestabilidad producirá , acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas serán: . Durante la noche: Las precipitaciones comenzarán a disminuir gradualmente.

Elevada sensación térmica

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará sintiéndose muy sofocante. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores entre 32 °C y 34 °C. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y vestir ropa ligera.

Actualidad Ciclónica

El Centro Nacional de Huracanes monitorea un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas ubicada al sureste de la costa este de los Estados Unidos.

Atención: Este sistema posee una probabilidad muy baja (alrededor de un 10 %) de alcanzar la categoría de ciclón tropical en los próximos 7 días. Por su posición y distancia actual, no ofrece ningún peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y la provincia de Santo Domingo, este es el panorama meteorológico esperado: