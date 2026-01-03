Onamet reporta para hoy oleaje normal en todas las costas dominicanas

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana

Hoy las condiciones del tiempo serán dominadas por un sistema anticiclónico que reducirá aún más las precipitaciones, predominando un cielo de nubes aisladas. De todas formas, la interacción del viento del este con la orografía generará nublados ocasionales hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y las sierras del suroeste que generarán precipitaciones débiles a localmente moderadas en la tarde y primeras horas de la noche.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la estación del año (invierno).

Debido a la disminución de las lluvias, el Centro Nacional de Pronóstico, descontinúa el nivel de ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas. Tal y como indica la siguiente tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Santo Domingo(Incluyendo el D. N.) La Romana La Altagracia San Pedro de Macorís María Trinidad Sánchez San Cristóbal Samaná Duarte El Seibo Hato Mayor Monte Plata TOTAL: 0 TOTAL: 0 TOTAL: 11

Distrito Nacional: incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas al final de la tarde, especialmente hacia la parte norte.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas con incrementos nubosos al final de la tarde y lluvias débiles a localmente moderadas.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas al final de la tarde, especialmente hacia la parte norte.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas con incrementos nubosos al final de la tarde y lluvias débiles a localmente moderadas.

Temperaturas mínimas entre 17 °C y 19 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: masa de aire más estable reduce las precipitaciones a débiles y localmente moderadas hacia los sistemas montañosos, la zona fronteriza y la llanura oriental. Oleaje normal en todas las costas dominicanas. Sin embargo, las lluvias se incrementan nuevamente a partir del domingo por incidencia de vaguada y sistema frontal.