Obra teatral «Perdida Mente» llega al Gran Teatro del Cibao

La producción sobre el Alzheimer debuta en República Dominicana el 4 de septiembre con un elenco 100% femenino dirigido por Carlos Espinal

La aclamada obra teatral argentina «Perdida Mente», escrita por Mariela Asensio y José María Muscari, llegará a República Dominicana como estreno nacional el próximo 4 de septiembre a las 8:30 de la noche, en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.



La pieza, que desde su estreno en Buenos Aires en 2021 se convirtió en un fenómeno teatral y ganó el Premio Estrella de Mar como Mejor Obra Dramática, aborda con humor inteligente y ternura uno de los temas más sensibles de la condición humana: el deterioro cognitivo y el Alzheimer.



Un elenco 100% femenino de primer nivel La producción dominicana estará encabezada por Cecilia García, primera actriz y cantante con más de cinco décadas de trayectoria escénica, quien interpretará a María Inés, una jueza de la nación que comienza a notar que su mente ya no responde como antes.

Elenco femenino



La acompañan cuatro destacadas figuras de las artes escénicas nacionales: Olga Bucarelli y Karina Noble, veteranas actrices de la escena nacional, darán vida Sirley ( Olga Bucarelli) ama de llaves y persona de mayor confianza de la jueza y Queca ( Karina Noble) hermana de María Inés, de personalidad muy distinta a la de ella. Además, nos acompañará la actriz Pachy Méndez quien interpretará a Selva, mano derecha de María Inés y administradora de los bienes familiares.



Laura Rivera asumirá el papel de Isabela, la hija de la protagonista, con quien mantiene una relación compleja.



La dirección general estará a cargo de Carlos Espinal, actor, productor y uno de los directores más respetados y experimentados del teatro dominicano.

Un drama que conmueve La historia gira en torno a una jueza que, al descubrir su deterioro cognitivo, convoca a las mujeres más importantes de su vida para contarles lo que le ocurre y organizar su futuro. En esa reunión afloran secretos familiares, lealtades inesperadas y la pregunta que atraviesa toda la obra: ¿quiénes somos cuando empezamos a olvidar quiénes fuimos?

Aunque el tema central es la pérdida de memoria —un asunto complejo y doloroso—, la obra lo aborda desde la comedia dramática, sin golpes bajos ni melodrama. Utiliza el humor inteligente, la ironía y la ternura para explorar las debilidades humanas y el valor de los vínculos afectivos. El resultado es una pieza que, según las críticas recibidas en Argentina, hace reír mucho, pero deja al público profundamente conmovido.Qué significa esto

El arribo de «Perdida Mente» al Gran Teatro del Cibao representa un hito en la temporada cultural dominicana. Se trata del estreno nacional de una obra que ya demostró en Argentina su capacidad de conectar emocionalmente con audiencias diversas al tratar un tema tabú —la demencia—, pero gestiona desde la dignidad.

Para el teatro dominicano, la producción también es una señal de vitalidad: reúne a figuras consagradas bajo una dirección de alto nivel y cuenta con el respaldo de una productora con historial probado. El mensaje implícito es poderoso: hablar del olvido puede ser, también, un acto de memoria colectiva.



Primera Memoria Producciones, tres décadas de excelencia La producción estará a cargo de Primera Memoria Producciones & Films, empresa con más de tres décadas de experiencia en la presentación de grandes espectáculos en el país. Entre sus producciones más destacadas figuran Las Mariposas Son Libres, Amadeus, La Cage Aux Folles, Master Class, Cenicienta – El Musical, La Monstrua, La Novia del Viento y Glorious, La Peor Cantante Del Mundo, Al Final Del Arcoíris y Olivia y Eugenio, entre otras.

Los organizadores destacaron el entusiasmo del equipo y del elenco por presentar esta obra al público de Santiago y de toda la región Norte, una zona caracterizada por su constante respaldo a las manifestaciones artísticas